Eccellenza Campania/Girone B - Il Real Forio passeggia al Calise: Neapolis demolita col poker

Vincere per allontanarsi da una parte, ottenere il successo per agganciare dall'altra. Sono questi i presupposti della sfida dello Stadio Calise tra il Real Forio e la Neapolis. La squadra di Flavio Leo punta a distaccarsi dalla compagine di Giovanni Peluso che arriva sul territorio isolano con l'intenzione di agguantare gli avversari in graduatoria. Gara bloccata all'avvio, le due formazioni si rispettano e sono consapevoli dell'importanza dei novanta minuti. Partono forte gli ospiti, ma il vantaggio è dei locali alla mezz'ora con una giocata pazzesca di Cantelli che serve Granato in area: il calciatore biancoverde deve soltanto appoggiare in rete per l'1-0. Passano alcuni minuti e gli ospiti pareggiano. Traversone invitante per Esposito che, da pochi metri, non fallisce l'appuntamento col gol. Al 38' i padroni di casa raddoppiano: punizione di Cantelli per Mangiapia che colpisce di testa e supera Bardet. Nel primo quarto d'ora della ripresa, Cantelli viene steso in area: per il direttore di gara è penalty. Sul dischetto si presenta Cirelli che si fa disinnescare la conclusione dall'estremo difensore. È solo il preludio al tris che si materializza al 72' con Capone che infila sotto la traversa. Nel recupero, Tufo viene espulso per fallo di mano in area: dagli undici metri va Jelicanin che fa 4-1.

Il tabellino

Real Forio: Quiriti, Mangiapia, Accurso, Sirabella, Saurino, Granato (91' Vaiano), Roghi (80' Di Spigna), Capone (85' Fiorentino), Cantelli, Cirelli (85' Jelicanin), Castaldi (72' Arezzo). A disposizione: D’Errico, Iacono, Aiello, Lubrano. Allenatore: Leo

Neapolis: Bardet, Lanzillo, Tufo, Terribile (27' Filiù), Pollice, Di Lillo (64' La Ferrara), Festa, Esposito (57' Sannazzaro), Catena, Scuotto, Barretta (85' Galasso). A disposizione: Sarracino, Varriale, Pirone, Ferro. Allenatore: Peluso

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 30' Granata (RF), 34' Esposito (N), 38' Mangiapia (RF), 72' Capone (RF), 91' Jelicanin (RF)

Ammoniti: Roghi (RF), Scuotto (N)

Espulsi: Tufo (N)