Eccellenza Campania/Girone B - Savoia inarrestabile al Giraud: tre reti riservate al Mondragone

Ventiquattresima giornata del Girone B di Eccellenza, allo Stadio Giraud si gioca l'incontro tra il Savoia e il Mondragone. La formazione oplontina di mister Roberto Carannante è alla ricerca di punti fondamentali per la volata playoff. L'impegno nel fortino di Torre Annunziata ha un solo imperativo: vincere per continuare a sognare. Gli ospiti di Aldo Papa vanno alla ricerca di un risultato utile in chiave salvezza.

La prima opportunità è per i rossoblù con Alvino che scocca il tiro e Landi risponde deviando in angolo. Risponde Trimarco, due minuti dopo: conclusione potente ma palla fuori. Al 7' il Savoia passa in vantaggio. Angolo dalla sinistra, Liberti spizza ed Esperimento la sblocca di testa. Al quarto d'ora, Scarpa scarica per Esposito: il Ninja parte in dribbling e va al tiro, Pagnano blocca in sicurezza. Ancora biancoscudati in fase offensiva: splendido dai e vai tra il Capitano e De Rosa, il 10 crossa ma la difesa del Mondragone fa buona guardia e libera l’area. Al 26’, cross di Foti da angolo e colpo di testa di Rega, Pagnano vola e salva i suoi. Al 38' arriva il pareggio di Alvino. Un rimpallo favorisce il numero 7 e il tapi-in vale l'1-1. Al 43’ rete annullata al Ninja Esposito su grande assist di Trimarco nello stretto. Ci riprova a giro il numero 11, palla di poco oltre la traversa.

All'alba del secondo tempo c'è il raddoppio per i padroni di casa. Azione insistita in area, Esposito si libera e va alla conclusione. Il pallone trafigge l'estremo difensore e gonfia la rete per il 2-1 locale. Al 62' si materializza il tris. Trimarco lancia Esposito che va in velocità e segna in pallonetto. Minuto 67, Foti arriva ai trenta metri e scarica la botta: parabola insidiosa sulla quale Pagnano fa buona guardia. Passano quattro minuti, Russo va via sulla sinistra e scodella per Grieco: il colpo di testa non trova il bersaglio. Il Savoia, poco dopo, va vicino al poker. Scarpa disegna una gran traiettoria per Grieco che incrocia la conclusione e trova la respinta del portiere avversario. Chance per il Mondragone alla mezz’ora della ripresa, Esperimento spazza a pochi passi dalla porta di Landi. Dopo cinque minuti di recupero, si chiude la sfida del Giraud col punteggio di 3-1.