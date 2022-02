Eccellenza Campania/Girone B - Frattese vittoriosa di misura sul Mondragone: decide Riccio

Squadra in casa

Squadra in casa Frattese

Diciannovesima giornata del Girone B di Eccellenza, allo Stadio Pasquale Ianniello si disputa il confronto tra Frattese e Mondragone. Nerostellati reduci dalla vittoria all'inglese sul campo della Neapolis e decisi a conquistare un bottino utile per la zona nobile della classifica. I granata, dopo aver inchiodato la capolista sull'1-1, mirano a confermarsi anche distanti dall'impianto di casa.

Servono sette giri di lancette ai padroni di casa prima di sbloccare la sfida. Primo angolo della partita, Signorelli tocca per Armeno che pennella al centro: Riccio colpisce di testa e un avversario si oppone sulla linea. La sfera torna sui piedi del difensore che calcia, la traiettoria scheggia la traversa e si infila nel sacco. La partita si stabilizza dopo un avvio intenso. Si arriva al 27' quando Mola deve opporsi a una magistrale punizione di Alvino che scavalca la barriera e trova la risposta del portiere. Al 31' conclusione di Lepre dall'interno dell'area, Mola blocca. Nel finale di frazione Prisco ha la chance per raddoppiare, ma Fiorillo legge l'azione e anticipa.

Ripresa pimpante come la frazione iniziale. Al 49' punizione di Di Fusco, il pallone giunge ad Alvino che, da buona posizione, manda fuori. Al 51' angolo di Signorelli: stacco di Improta sul primo palo, Pagnano si supera e salva con un grande riflesso. A venti giri di cronometro dalla fine, Prisco riceve sulla trequarti, si gira e libera un bolide che sorvola la traversa. Al 73' ancora Mola si oppone a un tentativo di Lepre, l'estremo difensore locale è reattivo altresì all'80' su Pagliuca. Nelle battute conclusive della contesa, un missile di Cigliano sfiora il palo. All'88' Prisco serve di sponda Signorelli che calcia da mattonella interessante: Pagnano fa sua la sfera. Il match dello Stadio Ianniello termina col successo di misura per la Frattese, Mondragone ko in trasferta.