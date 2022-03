Eccellenza Campania/Girone B - Doppietta di Grezio e gol di Accietto, piegato il Barano: Puteolana corsara al Don Luigi di Iorio

Ventiduesimo appuntamento della stagione, il Girone B di Eccellenza propone il confronto - quasi testa-coda - tra il Barano e la Puteolana. Bianconeri che hanno cambiato allenatore in panchina durante la settimana. Al posto di Isidoro Di Meglio è arrivato il successore Ciro Mennella: l'obiettivo è conquistare punti in chiave salvezza e allontanare lo spettro retrocessione. I Diavoli Rossi di Salvatore Marra approdano al match con l'intenzione di blindare la vetta della graduatoria.

Buona partenza per la squadra locale che ci prova già dopo tre minuti di gioco con un tentativo di De Stefano: blocca Maiellaro senza troppi problemi. Al 13' una conclusione di Gioielli dalla distanza viene respinta in calcio d'angolo da Mennella. Sugli sviluppi del corner, uno schema in area di rigore libera Grezio al tiro: l'attaccante, ben servito, colpisce a botta sicura e insacca alle spalle del portiere. Al 22' Guarracino innesca Gioielli che si gira e scarica un destro verso lo specchio: Mennella controlla. Al 26', da palla inattiva, Sardo scodella per Gioielli che - a sua volta - rimette al centro: la sfera sfila in area, manca l'impatto di un compagno per il tap-in. Al 36' Rubino cerca di ritagliarsi uno spazio, l'arbitro invalida per posizione di fuorigioco. Nel finale, un destro di De Stefano è deviato sul fondo dalla retroguardia flegrea.

È Sica ad inaugurare il secondo tempo con un sussulto offensivo da dimenticare. Al 55' Amelio conquista un pallone sulla mediana e si incunea in zona centrale: mancino ad incrociare dalla distanza, traiettoria di poco larga. Passa un minuto e il Barano resta in dieci per l'espulsione di Trani, autore di un brutto intervento su Catinali. Al 59' Mennella è miracoloso su Sica, il pallone giunge a Gioielli che non riesce a ribadire in rete per l'opposizione da parte della difesa isolana. Al 67' Grezio svetta su un traversone di Sardo, anticipa un avversario e infila Mennella per il raddoppio. Al 70' si ripete la manovra col cross e il colpo di testa, questa volta i protagonisti sono Rinaldi e Guarracino: il centravanti non trova il bersaglio. All'80' Mennella, con l'aiuto del palo, vola sulla botta di Sardo. Nel finale, il subentrato Castaldi dice di no a Di Napoli e Accietto cala il tris nel recupero. Termina così allo Stadio Don Luigi di Iorio, il Barano crolla e rischia di vedere materializzata la retrocessione. La Puteolana allunga momentaneamente in vetta.

Il tabellino

Barano: Mennella (84' Castaldi), Esposito (47' Tumolillo), Bocchetti, Ferri, Monti, Trani, De Stefano, Alcazar, Rubino (58' Mocerino), Matarese (55' Buono), Cerase (81' Ruffo). Allenatore: Mennella

Puteolana: Maiellaro, Sardo, Amelio, Rinaldi, Sica (71' De Rosa), Viola (62' Di Giorgio - 79' Accietto), Catinali, Grieco, Gioielli, Guarracino, Grezio (76' Di Napoli). A disposizione: Caparro, Scotti, Petrarca, Balzano, Porcaro, De Simone, Di Lorenzo. Allenatore: Marra

Arbitro: Marco Schmid di Rovereto

Marcatori: 14' Grezio (P), 67' Grezio (P), 93' Accietto (P)

Ammoniti: Esposito (B)

Espulsi: 56' Trani (B)