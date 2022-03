Eccellenza Campania/Girone B - Al Solaro non c'è storia: manita dell'Ercolanese al Barano

Una vittoria roboante, non c'è storia allo Stadio Raffaele Solaro. L'Ercolanese di Gaetano Perrella abbatte il Barano di Isidoro Di Meglio e conquista tre punti importanti per la zona centrale della classifica. I bianconeri, dal canto loro, restano nelle parti basse della classifica e distanti nove lunghezze dalla griglia playout: lo spettro retrocessione è sempre più concreto.

Un primo tempo difficile per gli isolani, così come il resto della partita. Gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Errichiello, i vesuviani hanno l'occasione di sbloccare il match dagli undici metri. Sul punto di battuta si presenta Orefice che fa 1-0, spiazzando l'estremo difensore. Tocca poi a Liguori raddoppiare e mettere già in ghiaccio il risultato. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni e all'intervallo è 2-0 per i locali. Al rientro in campo, l'Ercolanese sigla il tris con Di Gilio. Il Barano prova a rientrare nella disputa col rigore trasformato da Alcazar. Non è dello stesso avviso Orefice che si scatena e realizza la doppietta personale che vale il poker. La manita trova la firma di Basso nella parte finale dell'incontro del Solaro. Al triplice fischio termina 5-1. Nel prossimo appuntamento di campionato, i granata saranno di scena sul campo del Napoli United mentre i bianconeri ospiteranno la capolista Puteolana.

Il tecnico Perrella, al termine della sfida, ha così commentato la prestazione dei suoi: "Ho visto molto bene la squadra, oggi era una partita molto difficile e complicata. Venivamo da una sconfitta contro il Real Forio, meritata. Ho chiesto ai ragazzi un riscatto immediato, c'è stato e ora andiamo avanti. Prestazione? Sono contento per gli attaccanti e per la squadra. I tre davanti non fanno solo la fase offensiva, ma anche un grande lavoro in fase di non possesso. Sono soddisfatto. Obiettivo? Era la salvezza, siamo sulla buona strada".