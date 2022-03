Eccellenza Campania/Girone B - Puteolana sempre più in vetta: il poker dei Diavoli Rossi piega il Real Forio

Primo posticipo della ventunesima giornata del Girone B di Eccellenza. La capolista Puteolana affronta il Real Forio allo Stadio Domenico Conte. I Diavoli Rossi, reduci dal pareggio sul campo del Savoia, cercano la vittoria interna per rispondere alle inseguitrici e blindare il primato a cinque giornate dal termine. Gli isolani arrivano alla delicata trasferta con la fiducia in netta crescita dopo i due successi consecutivi.

Partita corretta ed equilibrata, ritmi alti già dai primi minuti. I biancoverdi, a caccia di punti salvezza, partono col piede sull'acceleratore: le occasioni migliori, però, sono per i padroni di casa. Al 6' Sica calcia dal limite dell'area, il mancino è impreciso e si perde sul fondo. Al quarto d'ora, su un traversone dalla sinistra, Grezio non riesce nella girata. La parabola premia Di Lorenzo che impatta in tuffo, ma spedisce sul fondo. Al 17', sugli sviluppi di un angolo, D'Errico si oppone con un grande intervento su De Simone. Il numero 22 è pericoloso altresì poco più tardi con un tentativo alto da pochi passi. Al 26' conclusione di Grezio dalla distanza, l'estremo difensore si allunga e toglie il pallone dall'angolino. Passa la mezz'ora di gioco e al 34' la Puteolana sblocca il risultato. Imbucata per Grezio sugli sviluppi di una rimessa laterale, l'attaccante serve De Simone libero in area: tiro preciso e sfera nel sacco. Nel finale di frazione da segnalare una punizione di Gioielli che si spegne fuori e un palo colpito da Guarracino, all'intervallo è 1-0 per i flegrei.

La ripresa si apre con lo stesso spartito. Su un lancio dalle retrovie, Guarracino si coordina e calcia ad incrociare: il direttore di gara ferma l'azione per posizione di fuorigioco. Al 50' il signor Ambrosino di Nola sventola il secondo giallo per Marigliano dopo uno scambio acceso con Castaldi. Al 53' Guarracino viene steso in area, per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Grezio che insacca e raddoppia. Al 57' Guarracino semina il panico, supera due uomini e conclude di destro: miracolo di D'Errico che tiene a galla i suoi. Poco prima dell'ora di gioco, si rinnova il duello tra il bomber e il portiere: il guardiano di mister Leo sbarra la strada al numero 11. Al 61' Saurino aggancia Balzano in area, ancora penalty per i Diavoli Rossi. Sul punto di battuta ci va Guarracino che cala il tris, noostante l'intuizione di D'Errico. Il match cala d'intensità, la Puteolana amministra e il Real Forio non riesce a rendersi insidioso dalle parti di Maiellaro. Nel finale, i biancoverdi accorciano con un rigore di Jelicanin e Porcaro sigla il poker in pieno recupero con una zampata su assistenza di Guarracino. Al triplice fischio, i flegrei conquistano il bottino pieno e si avvicinano al traguardo. Battuta d'arresto per gli isolani allo Stadio Conte.

Il tabellino

Puteolana: Maiellaro, Balzano, Amelio, Petrarca, Sica (70' Di Giorgio), De Simone (64' Grieco), Marigliano, Di Lorenzo (83' Porcaro), Gioielli (51' Catinali), Guarracino, Grezio (70' Sardo). A disposizione: Caparro, Scotti, Rinaldi, De Rosa, Di Napoli, Viola, Accietto. Allenatore: Marra

Real Forio: D'Errico, Saurino, Capone, Mangiapia, Castaldi, Accurso, Granato, Sirabella (82' Di Spigna), Moccia, Roghi (72' Cantelli), Cirelli (67' Jelicanin). A disposizione: Quiriti, Iacono, Arezzo, De Luise, Vaiano, Aiello. Allenatore: Leo

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola

Marcatori: 34' De Simone (P), 53' rig. Grezio (P), 61' rig. Guarracino (P), 89' rig. Jelicanin (RF), 92' Porcaro (P)

Ammoniti: Marigliano, Grieco (P), Capone, Castaldi, Saurino (RF)

Espulso: 50' Marigliano (P) per doppia ammonizione