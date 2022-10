Eccellenza Campania/Girone A - Il Massa Lubrense frena la corsa della capolista Ischia: decidono Marino e Jones

L'una per consolidarsi in vetta, l'altra per acquisire punti chiave in ottica salvezza. Allo Stadio Cerulli va in scena il confronto tra il Massa Lubrense di Pasquale Aiello e l'Ischia di Enrico Buonocore. La formazione nerazzurra vuole costruire un percorso utile tra le mura amiche, gli ospiti puntano a blindare il primato.

I gialloblù arrivano sul territorio costiero con l'intenzione di fare la partita, mentre i padroni di casa giocano di rimessa con l'obiettivo di sfruttare le ampie praterie. Il più vivace all'avvio è sicuramente Simonetti che si mette in evidenza con due giocate, una conclusione vera e propria si concretizza soltanto al 18' con Matute: il destro del centrocampista trova l'opposizione degli avversari. Passa qualche minuto e il mediano impegna ancora l'estremo difensore. Gli isolani restano in proiezione offensiva, ma al 36' commettono un clamoroso errore con Matute. Il play perde la sfera in area, Marino viene steso da Chiariello: il direttore di gara assegna la massima punizione. Sul dischetto va proprio Marino che sblocca la sfida. Al 39' la reazione dell'Ischia è affidata a un destro di Trofa che sbatte sul palo, al 43' Borrelli è miracoloso su Padin.

Nel corso del secondo tempo, gli isolani provano ad alzare il baricentro ulteriormente per ristabilire la parità. Simonetti, tra i più ispirati, si ritaglia una doppia opportunità che non si concretizza. Sul capovolgimento di fronte, è Jones a spaventare la retroguardia ischitana. Al 55' un destro di Simonetti si spegne sull'esterno della rete. Al 61' è il subentrato Scalzone a gonfiare la rete, ma l'arbitro annulla per posizione di offside. Tocca poi a Schettino col destro chiamare in causa Mazzella. Buonocore si gioca le carte offensive dalla panchina, ma al 78' è D'Alesio ad andare vicino al raddoppio. Nel finale, la zampata di Jones su suggerimento di Vacca vale il 2-0 definitivo. Si ferma la capolista al Cerulli, i nerazzurri conquistano tre punti pesanti in chiave salvezza.

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli, De Stefano, Ferraiorni, Veniero, D’Esposito, Acampora, D’Alesio (89’ Boiano), Schettino (79’ Ratko), Marino (51’ Jones), Cacace, Vacca (87’ Vanacore). A disposizione: Kokot, Alfano, Ferro, De Rosa, Zarrella. Allenatore: Pasquale Aiello

Ischia: Mazzella, Florio, Chiariello, Di Costanzo (60’ Arcamone M.), Ballirano, Trofa (69’ De Luise), Matute, De Simone (76’ Cibelli), Pesce (60’ Starita), Padin (60’ Scalzone), Simonetti. A disposizione: Musella, Buono, Arcamone G. Allenatore: Enrico Buonocore

Arbitro: Lorenzo Corrado di Napoli

Marcatori: 37’ rig. Marino (ML), 83’ Jones (ML)

Ammoniti: Chiariello, Scalzone, Cibelli (I)