Serie C/Girone C - Romano e La Monica spezzano la noia, il Taranto piega la Juve Stabia: 2-0 allo Iacovone

Serie C Girone C

Una trasferta insidiosa sulla carta, l’obiettivo è raccogliere un altro risultato utile per il prosieguo della stagione. La Juve Stabia di Leonardo Colucci è ospite del Taranto per l’ottava giornata del Girone C di Serie C. Allo Stadio Erasmo Iacovone va in scena il confronto tra la brigata gialloblè e la truppa rossoblù.

Buon approccio per la formazione di casa che prova a farsi vedere dalle parti di Barosi all’avvio. Le Vespe crescono col passare dei minuti e al 9’ un traversone di Pandolfi non trova Silipo. Passa qualche minuto sul cronometro del direttore di gara e Infantino impegna seriamente l’estremo difensore campano. Al 22’ si ferma Cinaglia per infortunio, al suo posto entra Tonucci. Alla lista delle sporadiche opportunità si aggiunge anche Romano con una conclusione che finisce sul fondo. La partita è soporifera e noiosa, le due squadre non forzano le giocate e all’intervallo persiste lo scialbo 0-0.

Nel secondo tempo, gli allenatori decidono di cambiare qualcosa per dare vivacità alla manovra e stappare la stabilità dello Stadio Iacovone. Al 52’ ci prova Ferrara con una sfera scodellata in mezzo, Barosi blocca. Il capitano del Taranto, poco dopo, è costretto al cambio per infortunio. Al 65’ Guida cerca il tiro su suggerimento di Raicevic, ma la traiettoria è imprecisa. Dieci giri di lancette più tardi, Bentivegna sfiora il vantaggio con una punizione leggermente larga. Al 77’ Santos non riesce a concludere, sul versante opposto La Monica viene atterrato in area: calcio di rigore. Dal dischetto va Romano che insacca. I rossoblù raddoppiano all’87’ con La Monica che chiude i giochi: vince il Taranto al triplice fischio, la Juve Stabia torna a casa senza punti.

Il tabellino

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Manetta, Antonini Lui, Evangelisti; Mastromonaco, Romano, Labriola (50’ Vona), De Maria (46’ Raicevic), Ferrara (60’ Romano); Infantino (46’ Mazza), Guida (72’ La Monica). A disposizione: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino. Allenatore: Capuano

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (50’ Peluso), Cinaglia (22’ Tonucci), Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi (74’ Santos), Maselli (74’ Gerbo), Altobelli; Silipo (50’ Ricci), Pandolfi, Bentivegna. A disposizione: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Zigoni, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D’Agostino. Allenatore: Leonardo Colucci

Marcatori: 81’ rig. Romano (T), 87’ La Monica (T)

Ammoniti: Capuano (T), Evangelisti (T), Romano (T), Maggioni (JS), Manetta (T), Ricci (J), Mazza (T), Mignanelli (JS), Tonucci (JS)

Espulso: 83’ Peluso (JS)