Serie C/Girone C - Il Monterosi va due volte avanti, il Giugliano rimonta di carattere: è 2-2 al Mannucci

Stadio Ettore Mannucci, ottava giornata del Girone C di Serie C. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, tra le sorprese della competizione, affronta il Monterosi di Leonardo Menichini. Si gioca sul rettangolo verde di Pontedera, con i gialloblù che vanno a caccia di un altro risultato utile.

La cronaca si apre con una buona giocata di Nocciolini che impegna Alia, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco di De Rosa. Al 6’ si sblocca il parziale in favore della squadra di casa: Di Paolantonio si avventa su una respinta di Sassi - su bolide di Parlati - e deposita nel sacco per l’1-0. I Tigrotti cercano di scuotersi con le giocate offensive di Rizzo e compagni, ma il reparto arretrato dei tusci non rischia. Dall’altra parte, Carlini prova a trascinare i suoi verso il raddoppio, ma all’intervallo persiste il minimo vantaggio per la squadra di Menichini. Il Giugliano, dopo un giro di lancette di extra-time, va a riposo sotto nel punteggio e con l’intenzione di resettare per riprendere le redini del match. I napoletani restano in partita e nel primo quarto d’ora di gioco del secondo tempo premono per agguantare il pareggio. Mister Di Napoli sceglie la carta Piovaccari che, al 62’, si rivela vincente: è l’esperto centravanti a fissare la nuova stabilità della sfida e ristabilire l’equilibrio. Al 71’ il Monterosi passa nuovamente con Santarpia che si fa trovare pronto all’appuntamento col gol. A dieci dal termine è Zullo a fissare il 2-2 definitivo: al triplice fischio, il Giugliano strappa un buon punto in trasferta e dimostra grande carattere nonostante il doppio svantaggio.

Il tabellino

Monterosi Tuscia (4-4-1-1): Alia; Piroli, Tartaglia, Mbende, Cancellieri; Verde, Lipani, Parlati, Di Paolantonio; Santarpia; Carlini. A disposizione: Moretti, Gasperi, Burgio, Giordani, Liga, Di Francesco, D’Antonio, Tolomello, Cirone, Ferreri, Di Renzo. Allenatore: Leonardo Menichini

Giugliano (3-5-2): Sassi; Scanagatta, Zullo, C. Poziello; Rondinella, Gladestony, Felippe, De Rosa, D'Alessio; Nocciolini, Rizzo. A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Berman, Ceparano, Ghisolfi, R. Poziello, Aruta, De Francesco, Gomez, Di Dio, Piovaccari, Kyeremateng. Allenatore: Raffaele Di Napoli

Arbitro: Samuele Andreano di Prato

Marcatori: 6’ Di Paolantonio (M), 62’ Piovaccari (G), 71’ Santarpia (M), 80’ Zullo (G)