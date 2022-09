Eccellenza Campania/Girone A - Givova Capri Anacapri battuto al San Costanzo: la Maddalonese passa con tre gol

Due partite di Coppa Italia già disputate, il debutto in campionato provoca però emozioni differenti. Per il Givova Capri Anacapri è arrivato il giorno dell'esordio in Eccellenza: la neopromossa, protagonista lo scorso anno con la vittoria dei playoff di Promozione, affronta la quotata ed esperta Maddalonese al San Costanzo. Reduce dal successo esterno sul Pompei e dal pareggio casalingo col Massa Lubrense, la squadra di mister Pasquale Gianluca Sena attende gli uomini di Pasquale Bovienzo.

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura degli isolani nel Girone A. Nel fortino caprese, infatti, passano gli ospiti col risultato di 2-3. Le due formazioni, non in una condizione ancora ottimale, danno vita a una gara piacevole e spettacolare in chiave offensiva. Non mancano, infatti, le reti e i capovolgimenti di fronte. Partenza fenomenale dei casertani che mandano in tilt il reparto arretrato di casa e siglano due marcature in appena tredici giri di cronometro.

Colonna al 4' e Guglielmo al 13' mettono i granata in una situazione favorevole per quanto riguarda il risultato. I ragazzi di Sena non ci stanno e reagiscono dopo quattro minuti: rigore conquistato dai padroni di casa, dagli undici metri va Sandomenico che accorcia e riapre la contesa. Nel finale di frazione, Gambino manca l'appuntamento col pareggio: il calciatore non arriva di poco da posizione interessante.

Ad avvio ripresa, l'ingresso di Giliberti regala più dinamismo e imprevedibilità al Givova Capri Ancapri che sfiora più di una volta il pari. Da registrare un intervento di piede di Cerreto su Sandomenico, la parata successiva su Pezzullo e il miracolo a cinque dal novantesimo su Buondonno. Nel recupero, Toure cala il tris sfruttando un contropiede per gli ospiti. Passa qualche secondo e lo stesso Pezzullo accorcia nuovamente con un bolide dai venticinque metri. Non succede più nulla, al triplice fischio si concretizza la vittoria della Maddalonese.

Per il Givova Capri Anacapri dovrà essere una settimana di lavoro, la sfida odierna deve andare in archivio quanto prima. La prossima giornata riserverà l'appuntamento in trasferta contro il Sant'Antonio Abate.