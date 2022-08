Coppa Italia Eccellenza, 2° turno dei gironi - Bene l'Acerrana sul Napoli United, Ercolanese e Vico Equense ko. Quattro sono i pareggi

Seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza, le squadre napoletane sono scese ancora in campo dopo gli impegni dell’ultimo weekend. In vista del debutto in campionato, le formazioni sono state chiamate ad affrontare un appuntamento importante in attesa di scoprire la qualificata del rispettivo gruppo.

A riposo la Montecalcio nel Girone A (la Maddalonese si impone sull’Albanova e guadagna l’accesso alla fase successiva), spicca la gara del Real Forio contro l’Atletico Calcio nel Girone B. I biancoverdi, archiviata la sconfitta maturata all’esordio nel derby con l’Ischia, accolgono gli avversari allo Stadio Calise. Partita che si apre con i padroni di casa che passano in vantaggio già nella parte finale del primo tempo: è Marotta a regalare il primo sussulto della sfida agli isolani. Ad avvio ripresa, bastano otto giri di cronometro agli ospiti per trovare il pari: la firma di Lucarelli riporta la situazione in perfetto equilibrio. Attorno alla mezz’ora del secondo tempo, Sogliuzzo fa 2-1, ma nelle battute conclusive Viglietto fissa il 2-2 definitivo. Il prossimo turno vedrà l’Atletico Calcio opporsi proprio all’Ischia: sarà il terzo confronto a decretare la qualificata del raggruppamento.

L’Acerrana, dopo il blitz sul campo del Villa Literno, aspetta il Napoli United tra le mura amiche dell’Arcoleo. L’incontro, valido per il secondo turno del Girone C, riserva spettacolo e occasioni. Nel primo tempo c’è un dominio da parte dei ragazzi di Maradona jr. che vanno a riposo sul doppio vantaggio. Cittadini al 12’ e Arario al 32’ su calcio di rigore spediscono i Leoni avanti nel risultato al termine della frazione iniziale. Nella seconda parte della gara si scatena il Toro che ribalta stravolge l’andamento e ribalta completamente il punteggio. Carannante accorcia, l’autogol di Akrapovic riporta la parità. Nel recupero, Pisani regala i tre punti ai granata: l’Acerrana, dunque, passa al turno successivo.

Il Savoia, forte del successo sul campo dello Sporting Club Ercolanese, attende il Sant’Antonio Abate al Paudice per il secondo testa a testa del Girone D. Per i giallorossi si tratta del debutto nella nuova stagione: chiusi i primi 45’ sullo 0-0, a inizio secondo tempo co pensa Girardi a stappare in favore degli ospiti. Allo scadere, Aquino aggancia l’1-1 e mette i biancoscudati in una posizione interessante in chiave qualificazione. Per la matematica certezza bisognerà aspettare il match che andrà in scena tra i ragazzi di mister Criscuolo e la truppa vesuviana. Il Pomigliano, all’esordio, sbatte sul Casoria nella contesa dello Stadio Comunale Borsellino di Volla. La squadra granata, nonostante una traversa colpita da capitan Rega, sblocca al 35’ con Abayan che sfrutta il traversone di Scognamiglio e insacca. Al 54’ Battaglia sigla l’1-1 e consente ai viola di mantenere la prima posizione nel Girone E.

Resta al primo posto, ma non allunga, il Givova Capri Anacapri. Accantonata la vittoria contro il Pompei, la brigata isolana affronta il Massa Lubrense nella seconda gara del Girone F. Al Campo San Costanzo Germano Bladier si afferma la noia: 0-0 al triplice fischio. Entrambe, già a conoscenza dei principi tattici vista l’esperienza nello stesso torneo lo scorso anno, non si fanno male e si dividono la posta in palio. Guidoni non basta al Vico Equense per quanto concerne il Girone G: il Costa d’Amalfi cala il tris. Situazione in equilibrio a novanta minuti dalla fine: il derby tra Vico e Sant’Agnello determinerà la qualificata. L’Ercolanese non offre continuità al buon pareggio esterno sul terreno del Castel San Giorgio ed esce ko dall’incontro col San Marzano. Il Girone L, infatti, vede quest’ultima compagine in vetta con tre punti dopo il trionfo di questo pomeriggio al Solaro: Castagna e Marotta in gol. Determinante, anche in questo caso, il prossimo impegno.