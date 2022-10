Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate passa in trasferta: Atletico Calcio battuto a Cardito

Esulta il Sant'Antonio Abate che supera il test Atletico Calcio allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Dopo l'impresa nell'infrasettimanale in Coppa Italia di categoria, il club giallorosso si afferma in trasferta in campionato: 1-2 è il punteggio maturato al termine dei novanta minuti di gioco. Un successo prezioso per la compagine di Criscuolo che piega la brigata di De Michele.

Prima opportunità della gara per i padroni di casa con Lepre che, in girata, prova ad impensierire Alcolino: il portiere si supera e respinge in angolo. Al 9' l'estremo difensore deve salvare sulla linea un colpo di testa del solito Lepre. La replica degli ospiti è affidata a Sorriso che, al 26', riesce a lavorare una palla sporca ed in girata calcia: Maraolo è sulla traiettoria. Alzano la testa i ragazzi di Criscuolo: Rizzo serve Sorriso che, al volo, conclude in maniera centrale. Al 40' Longobardi parte, salta il guardiano di casa e porta i suoi in vantaggio: l'assistente ferma tutto per fuorigioco. Nel finale di frazione, Rizzo chiama in causa ancora Maraolo. Ad avvio ripresa, Sorriso spedisce a lato su assistenza di Longobardi. Al 60' Rizzo pesca Longobardi che viene atterrato in area da Maraolo: per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Sorriso che realizza e sblocca la sfida. Dura circa dieci minuti il vantaggio dei giallorossi, Labriola si inserisce alle spalle della difesa e trova l'angolino riportando la gara in parità. Le due squadre provano a gestire senza rischiare troppo. L'episodio arriva all'87': errore della retroguardia dell'Atletico, Orlando ne approfitta e sigla il gol dell'1-2.

Il tabellino

Atletico Calcio: Maraolo, Bove, Calone, Sannino, Esposito, Viglietti, La Pietra (Salazaro), Grieco (Labriola), Lepre, Lucarelli, D’Abronzo. A disposizione: Diodati, Iacone, Vitale, Aliperta, Corbi, Romanucci, Cardillo. Allenatore: De Michele

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Acampora, Girardi, Della Femina, Di Ruocco, Comegna, Sorriso V., Iannone, Di Riso (Longobardi - Salese), Sorriso A. (Orlando), Rizzo (Delle Donne). A disposizione: Cimmino, Esposito, Vitale, Palumbo, Porzio. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 60' rig. Sorriso A. (SA), 69' Labriola (A), 87' Orlando (SA)

Ammoniti: Sorriso V. (SA), Longobardi (SA), Maraolo (A), Alcolino (SA), Orlando (SA)