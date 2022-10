Eccellenza Campania/Girone A - Pompei, che lezione al Savoia: 4-0 al Bellucci, Galesio on fire

Squadra in casa Pompei F. C.

Big match allo Stadio Bellucci. Il Pompei di Pasquale Borrelli, in piena lotta per la parte alta della classifica, attende il Savoia di Antonio Barbera, alla ricerca di punti importanti per rimettersi in corsa. La squadra rossoblù è reduce da uno straordinario inizio di stagione, mentre il team biancoscudato vive un momento di flessione ed è ferito dopo il pesante ko rimediato contro l'Ischia.

La cronaca si apre con un tentativo di Spinola su suggerimento di Savino: il diagonale dell'attaccante è largo. Al 10' Di Paola si infila nelle retrovie avversarie e col tocco morbido sfiora il vantaggio. All'11' la traversa si oppone ad un'altra giocata offensiva di Di Paola. Meglio i locali all'avvio: al 14' Savino appoggia per Tedesco che carica il bolide, Boussaada interviene e spedisce in angolo. Al 18' ancora il montante alto respinge, questa volta, il colpo di testa di Galesio. Gli ospiti si vedono in zona offensiva con una doppia iniziativa di Scarpa e Onda. Al 23' il Pompei sblocca. Tedesco va via sulla destra, guadagna il fondo e scodella al centro: Galesio, di testa, deve solo spingere nel sacco. Il Savoia accusa il colpo e i rossoblù raddoppiano alla mezz'ora. Di Paola parte in contropiede sulla sinistra, al limite serve Galesio che, ben posizionato, infila il 2-0 con un rasoterra preciso. Nel finale di primo tempo, Landi deve compiere un doppio miracolo su una conclusione incrociata di Spinola e sulla successiva battuta a rete di Di Paola. Ad avvio ripresa, Galesio fissa anche la tripletta personale: il centravanti controlla e col tocco delizioso batte Landi per la terza volta. Al 50' una punizione di Scarpa scheggia la traversa. Al 61' rasoiata velenosa di Tomasin ad un soffio dal palo lontano. Al 67' Annunziata ci prova dai venti metri, traiettoria non precisa. A dieci dal termine, Di Paola scatta e serve Malafronte: botta del numero 22 e poker dei padroni di casa. Il risultato non cambia ulteriormente, al triplice fischio il Pompei si assicura la vittoria e conferma la crisi per la squadra oplontina.

Il tabellino

Pompei: Barbato, Tomasin (72' De Angelis), Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, Tedesco (69' Rinaldi), Savino (85' Lamontagna), Galesio (78' Malafronte), Di Paola, Spinola (54' Gargiulo). A disposizione: Spagnulo, Improta, Arrulo, Leone. Allenatore: Borrelli

Savoia: Landi, Gargalini (60' Annunziata), Guarro, Barbato (72' D'Amaro), Boussaada, Conti, Onda G., La Montagna, Liccardi (58' Cuomo), Scarpa, Strazzullo. A disposizione: Chirita, Ruggiero, De Cristofaro, Onda A., Aquino, Russo. Allenatore: Barbera

Arbitro: Francesco Masi di Pontedera

Marcatori: 23' Galesio (P), 31' Galesio (P), 48' Galesio (P), 80' Malafronte (P)