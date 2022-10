Eccellenza Campania/Girone A - Napoli United al cardiopalma sul Real Forio: Cittadini e Renelus decidono la sfida nel recupero

L’una chiamata alla sterzata per lasciare i piani bassi della classifica, l’altra per confermarsi ancora e infilare un altro risultato utile consecutivo. Il Real Forio di Giuseppe Monti, reduce dal pareggio in extremis sul campo dell’Acerrana, ospita il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. I Leoni, dal canto loro, puntano ad ottenere il terzo successo di fila.

Il primo tentativo della gara è di Sogliuzzo con una punizione che si spegne alta sopra la traversa. Risponde Barone da calcio piazzato al 4', Iandoli fa scivolare sul fondo. Ancora il centrocampista ospite prova ad impensierire l'estremo difensore, protagonista in positivo e in negativo nella sfida dello Stadio Calise. Al 12' Baumwollspinner riceve da Guadagni e calcia a giro dai quindici metri, strepitoso il portiere che vola e respinge. Al quarto d'ora, destro debole di Pistola: Giordano c'è. Qualche secondo dopo, disattenzione di Di Micco e il guardiano locale deve superarsi su Baumwollspinner.

Al 17' Sogliuzzo manca l'impatto di testa su assistenza di Solimeno, al 23' ancora il numero 10 cerca una conclusione col destro che risulta larga. Al 26' Barone spedisce nuovamente fuori una palla inattiva, sul capovolgimento di fronte è Sangare a calciare al volo senza inquadrare lo specchio. Al 33' Iandoli allontana un'incornata di Oliva, un minuto dopo è il tiro di Arciello ad essere deviato in corner. Al 37' grande chance per gli isolani. Accurso serve Sogliuzzo che, di tacco, libera Solimeno: quest'ultimo pesca Pistola da posizione invitante, Giordano è super. Nel finale di primo tempo, il Napoli United preme ma il Real Forio tiene: 0-0 all'intervallo.

La ripresa si apre con un mancino sballato di Sangare, replica in acrobazia Arciello da fuori area: sfera out. Al 61' angolo pericoloso battuto da Barone, sul prosieguo è Guadagni a impegnare severamente la retroguardia biancoverde. Al 70' Di Meglio scarica un destro, la difesa non lascia passare. Opportunità enorme per i locali al 74' con un sinistro a giro di Pistola, traiettoria leggermente alta. Al 78' Iandoli smanaccia un tiro-cross di Cittadini, ma Barone manca il tap-in. All'80' un colpo di testa di Marotta, su suggerimento dalla destra, termina fuori. Nel recupero accade di tutto. Conclusione dalla distanza per il Napoli United, Iandoli non si oppone nel migliore dei modi. Sulla ribattuta, Cittadini insacca per il vantaggio ospite.

Il Real Forio accusa il colpo e si scopre. I ragazzi di Maradona jr. approfittano dell'inerzia e timbrano anche il raddoppio con Renelus che scappa ai marcatori e buca l'estremo difensore per lo 0-2 definitivo. Terzo successo di fila per i Leoni, mentre prosegue il momento delicato per i biancoverdi.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Sirabella, Accurso, Sangare, Di Micco (94' Savio), Monti, Castagna (47’ Di Meglio A.), Cerase (47’ Marotta), Solimeno (90’ Iacono), Sogliuzzo, Pistola. A disposizione: Cannelora, Tedesco, Amengual, Di Meglio C., Peluso. Allenatore: Monti

Napoli United: Giordano, Langella, Somma, Gentile (63’ Renelus), Akrapovic, Oliva, Guadagni (78’ Arario), Barone (87’ Pelliccia), Arciello (69’ Cardone), Cittadini, Baumwollspinner. A disposizione: Ascione, Fucile, Daikhaby, Carpetti, De Marco. Allenatore: Maradona jr.

Arbitro: Alberto Natale Amore di Ragusa

Marcatori: 93' Cittadini (NU), 95' Renelus (NU)

Ammoniti: Sangare, Marotta (RF), Oliva, Langella (NU)