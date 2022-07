Eccellenza Campania - Ecco quando inizierà il campionato. Capitolo mercato: Ercolanese scatenata con due innesti

Nuova stagione alle porte. Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha svelato le date per il prossimo campionato d'Eccellenza. Il torneo prenderà il via il prossimo 3/4 settembre e prevederà un nuovo format dello stesso. Non ci saranno tre gironi, bensì due da 18 club. La Coppa di categoria partirà il weekend precedente, quello del 27/28 agosto. Nel frattempo, l'Ercolanese di mister Di Pasquale continua ad essere molto attiva sul mercato e ufficializza due nuovi innesti. Presi il centrocampista Francesco Marigliano, reduce dalla parentesi con la Puteolana, e l'ex portiere della Mariglianese, Alessio Cafariello:

"La società Asd Ercolanese 1924 rende noto alla tifoseria e tutti gli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2022/2023 la presenza in organico del centrocampista Francesco Marigliano. Nato a Napoli il 04/01/1988 Marigliano è un centrocampista, che può ricoprire varie zone del cerchio del centrocampo, tecnica e visione di gioco sono le qualità che lo contraddistinguono Vanta un ottimo settore giovanile, nel 2004 vive la sua prima esperienza importante con la maglia dell’Ascoli, con cui gioca prima nella categoria Allievi e per i successivi due anni nel campionato Primavera. Successivamente nel 2007, c’è il passaggio alla Lumezzane in Serie C1 ed il seguito l'esperienza alla Santegidiese in Serie D. Si conta il trasferimento all’Alba Adriatica e nel 2009 alla Viterbese, con cui disputa due campionati di Serie D. In Campania dal 2012 ha vestito le maglie della Virubus, Giugliano, Isola di Procida, Afro Napoli, Afragolese e Asd Puteolana 1902. Nella passata stagione proprio con la Puteolana 1902, si è reso protagonista di un’ottima stagione, leader del centrocampo ha vinto il campionato d’eccellenza conquistando la promozione in Serie D.

La società Asd Ercolanese 1924 rende noto alla tifoseria e tutti gli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2022/2023 la presenza in organico del portiere Alessio Cafariello. Nato ad Avellino il 11/07/2003, Alessio è un giovane portiere, cresciuto nella scuola calcio Vincenzo Riccio. Nella stagione calcistica 2020/2021 il giovane under granata è passato al San Marzano in promozione fino ad Aprile, per poi successivamente trasferirsi alla Mariglianese in Eccellenza. Con la casacca della Mariglianese è stato fino alla stagione appena conclusa 2021/2022, vincendo anche il campionato d’Eccellenza".

Il Givova Capri Anacapri, invece, si assicura la conferma di Giuseppe Solitro e Gennaro Esposito: "Arrivano altre conferme per l'Uc Givova Capri Anacapri. Giuseppe Solitro e Gennearo Esposito, rispettivamente attaccante e centrocampista, vestiranno ancora la camiseta azzurra".