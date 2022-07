Eccellenza - Torna il calcio a Pompei. Investimenti per il Sant'Antonio Abate e per le due squadre di Ercolano

Continuano i preparativi per le squadre di Eccellenza. Anche quest'oggi non sono mancate le ufficialità. Il Sant'Antonio Abate ha fatto registrare l'acquisto di Antonino Comegna, reduce dall'esperienza con l'Alfaterna: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con Antonino Comegna per la stagione 2022/2023. Centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Catania ha già vestito la maglia giallorossa nell’annata 2013/2014 realizzando ben 11 gol. Il classe 92’ ha giocato anche con Scafatese, Valdiano, Canicatti, Angri e Sciacca. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Alfaterna in Eccellenza nel girone C. Comegna è stato voluto fortemente dalla società per la sua energia e le qualità che gli permettono di giocare sia in un centrocampo a 2 che a 3".

La SC Ercolanese si è assicurata le prestazioni di Michele Longo: "L'Ercolanese 1924 comunica agli organi di stampa e ai tifosi l'ingaggio dell'attaccante Michele Longo ('97). Lo scorso anno ha vestito le maglie di Mondragone e Acerrana, realizzando complessivamente 15 gol. In passato presenze e reti con la Virtus Campania Ponticelli, Afragolese, Albanova Frattese e Mondragone con due parentesi nel Lazio con l'Insieme Formia". Sull'altra sponda di Ercolano, invece, arriva Flavio Marzullo: "La società Asd Ercolanese 1924 rende noto alla tifoseria e tutti gli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2022/2023 la presenza in organico del centrocampista Flavio Marzullo. Fantasista classe 1983 proveniente dal Savoia, Marzullo è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e rappresenta un colpo importante per la società granata. Abile nel giocare sia come trequartista sia come ala, Marzullo nella sua carriera ha giocato, tra le altre, con Gladiator, Cavese, Francavilla, Savoia, Viribus Unitis, Marcianise, Arezzo, Gaeta, Lodigiani, Afragolese, vantando numerose presenze tra Serie C, Serie D ed Eccellenza. Soprannominato “il Mago” grazie alle sue giocate (con più di 180 goal all’attivo) è pronto ad infiammare con le sue magie la piazza di Ercolano".

Nelle ultime ore, il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha comunicato il ritorno del calcio cittadino. Si ripartirà dall'Eccellenza con Francesco Mango come patron: "Dopo un decennio di assenza da Pompei, il calcio ritorna ad essere protagonista sul campo. La città riparte dall’Eccellenza con la “FC Pompei”. Il presidente Francesco Mango ha grandi ambizioni nel formare una squadra da primato. Questa mattina il presidente della “FC Pompei” ha incontrato il sindaco Carmine Lo Sapio che si è detto: ampiamente disponibile a sostenere, unitamente alla sua amministrazione, la neo nata squadra di calcio che riporterà la Città di Pompei a disputare partite in campionato. L’altra novità è che la “FC Pompei” giocherà al “Bellucci”. Uno stadio rigenerato, chiuso da 6 anni, che nessuna delle amministrazioni passate è stata in grado di renderlo operativo. L’amministrazione Lo Sapio, invece, è riuscita nell’ardua impresa".