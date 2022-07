Eccellenza - Della Femina resta al Sant'Antonio Abate, volti nuovi sulle due sponde di Ercolano

Una conferma e tre nuovi acquisti per tre squadre impegnate nel prossimo campionato di Eccellenza. Si parte dal Sant'Antonio Abate che, dopo la pioggia di conferme, ha deciso di mantenere anche Attilio Della Femina in rosa. Una permanenza utile nello scacchiere tattico dei giallorossi, decisi a riscattare la deludente annata scorsa: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica di aver trovato l’accordo con Attilio Della Femina per la prossima stagione. Altra riconferma di lusso, con il classe 90’ che garantirà solidità al centrocampo giallorosso, oltre ad una tecnica da categorie superiori".

In casa Ercolanese, invece, ci sono da registrare due nuovi arrivi: Diego Petrarca e Roberto Palumbo. Così il club:

"La società Asd Ercolanese 1924 rende noto alla tifoseria e tutti gli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2022/2023 la presenza in organico del difensore centrale Diego Petrarca. Petrarca nato a Napoli il 1 Gennaio del 1992, è un difensore centrale, calcisticamente vive la sua prima esperienza importante nel settore giovanile del Napoli, dopodiché ha calcato i campi di C con le maglie di Ebolitana, Aversa Normanna e quelli di Serie D con Isola Liri, Frattese, Picerno e Sammaurese. Nel corso della sua carriera, si è fatto ben apprezzare per le sue prestazioni, rivelandosi un’assoluta certezza la fase arretrata, vanta a curriculum più di 100 presenze in Serie D. Difensore fisico con piedi delicati, sa impostare l'azione dalle retrovie ed è dotato di un ottimo colpo di testa. Nelle ultime stagioni si è poi reso assoluto protagonista con le maglie del Casoria e la Palmese, ha conquistato la promozione dal campionato di Eccellenza in Serie D con la Mariglianese, mentre nella passata stagione ha vissuto un’altra stagione da protagonista, vincendo ancora una volta il campionato di Eccellenza con la maglia dell’Asd Puteolana 1902.

La società Asd Ercolanese 1924 rende noto alla tifoseria e tutti gli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2022/2023 la presenza in organico dell’attaccante Roberto Palumbo. Nato a Napoli il 09/07/1983, il nuovo bomber granata arriva all'ombra del Vesuvio preceduto dalla fama del goleador, conquistata a suon di goal tra Serie C, D ed Eccellenza. Curriculum di tutto rispetto, ed esperienza da vendere per la nuova punta dell’Ercolanese, che nel corso della sua carriera ha indossato diverse casacche importanti come quella della, Frattese Calcio, Scafatese Calcio 1922, Puteolana 1902, Alto Tavoliere San Severo, Recanatese, Taranto FC 1927, Pineto Calcio FBC Gravina, Potenza, FC Grosseto, Termoli 1920, US Agropoli 1921, Casertana FC, HinterReggio, Ebolitana 1925, Civitanovese, Nocerina, Aversa Normanna, Siracusa, Melfi e Lavello. Colpo da oltre 200 gol in carriera per l'Ercolanese, che attraverso il presente comunicato, ha raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni di Roberto Palumbo. Grande fisico, ottima tecnica e un senso del gol sopraffino: queste sono le caratteristiche che hanno convinto la società a puntare su Palumbo. Nell’ultima stagione, Palumbo ha vinto il campionato d’Eccellenza con la maglia della Palmese. Un importante innesto per la compagine di Mister Di Pasquale che sottolinea ancora di più la volontà societaria di allestire una rosa completa, che possa far divertire i propri tifosi".

In casa SC Ercolanese c'è la notizia del tesseramento di Lorenzo Di Finizio, elemento importante per il centrocampo di mister Ignudi:

"La SC Ercolanese è lieta di comunicare l'ingaggio di Lorenzo Di Finizio ('93). Giocatore versatile in grado di ricoprire tanti ruoli da quello di mezz'ala ad esterno a tutta fascia. Di Finizio vanta una lunga carriera vissuta quasi interamente in Serie D con circa 200 presenze nel massimo campionato dilettanti. In carriera ha vestito le maglie di Palestrina, Pomigliano, Sarnese, Afragolese (Eccellenza), Gladiator".