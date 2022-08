Eccellenza Campania 2022/23 - Ufficializzati i due gironi della massima competizione regionale

Prime indicazioni dal Comitato Regionale della Lega Dilettanti in vista dei prossimi tornei. Sono stati svelati, infatti, i gironi del campionato di Eccellenza 2022/23. Il format della massima competizione regionale, dopo due annate condizionate dall'ondata Covid, torna a due raggruppamenti da diciotto squadre. La prevalenza di formazioni napoletane è nel gruppo A: ci sono le tre neopromosse Massa Lubrense, Givova Capri Anacapri e Sporting Club Ercolanese. Spazio anche per il Real Forio che ritrova la categoria nonostante la retrocessione di qualche mese fa. C'è il Pompei, così come il Pomigliano e il Napoli United pronte a rendersi protagoniste assieme a Savoia e Ischia. Nel girone anche Sant'Antonio Abate, Acerrana, Saviano e Virtus Campania. Non ci sarà il derby di Ercolano, con l'altra compagine granata inserita nel Girone B assieme a Sant'Agnello e Vico Equense.

GIRONE A:

Sant’Antonio Abate, Albanova, Atletico Calcio, Pompei, Savoia, Ischia, Maddalonese, Massa Lubrense, Mondragone, Napoli United, Pomigliano, Acerrana, Real Forio, Saviano, Sporting Club Ercolanese, Givova Capri Anacapri, Villa Literno, Virtus Volla.

GIRONE B:

Agropoli, Buccino, Castel San Giorgio, Carotenuto, Cervinara, Costa d’Amalfi, Ercolanese, Faiano, Giffoni Sei Casali, Lioni, Montemiletto, Sant’Agnello, San Marzano, Salernum Baronissi, Scafatese, Solofra, Vico Equense, Virtus Avellino.