Savoia, le indicazioni sulla campagna abbonamenti. E sono 25 i calciatori convocati per il ritiro

Un mese e sarà di nuovo Eccellenza. Le squadre campane si preparano alla prossima stagione sportiva: tra queste c'è il Savoia. Il sodalizio oplontino, nelle ultime ore, ha comunicato lo start alla campagna abbonamenti. I sostenitori dei Bianchi, infatti, potranno sottoscrivere quattro tipologie di abbonamento: "1) Abbonamento casalingo: 100€. Dà diritto all’ingresso allo stadio per le 17 partite casalinghe del campionato di Eccellenza 2022/23. Ma se impossibilitati ad esserci fisicamente rende visibili le partite casalinghe in diretta streaming, senza alcun costo aggiuntivo. 2) Tessera Tifoso Sostenitore: 100€. L’abbonamento riservato ai non residenti a Torre Annunziata. Dà diritto alla visione in diretta streaming di tutte e 34 le partite del campionato di Eccellenza 2022/23. 3) Tessera trasferte in streaming: 50€. Dà diritto alla sola visione in diretta streaming delle 17 partite in trasferta del campionato di Eccellenza 2022/23. 4) Abbonamento casalingo + trasferte in streaming: 135€".

Il Savoia continua: "Visti gli esagerati costi di spedizione per spedire gli abbonamenti in Italia e all’estero, la dirigenza ha deciso di prendere a carico le spese di spedizione per i tifosi lontani da Torre. I non residenti a Torre Annunziata che sottoscriveranno l’abbonamento potranno scegliere l’opzione acquisto online. La tessera sarà poi spedita alla società che contatterà il tifoso tramite i contatti forniti e organizzeremo la spedizione, sia in Italia che all’estero. Questa decisione è stata presa dal Presidente Mario Pellerone e dal Direttore Carmine Palumbo per mettere nelle stesse condizioni tutti i tifosi. Ora tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento, oltre al prezzo che varia tra le diverse tessere, pagheranno 9.18€ di prevendita e commissioni di servizio".

Sul fronte campo, mister Antonio Barbera ha diramato la lista dei convocati per il ritiro precampionato. Sono 25 i giocatori, compresi 6 in visione (4 under e 2 over), che da oggi al 13 agosto effettueranno la preparazione a Pietradefusi:

Portieri - Landi, Dragos, Izzo

Difensori - Conti, Guarro, Boussaada, Sicuro, Avitabile

Centrocampisti - Scarpa, Saveriano, Barbato, Annunziata, Bargioni

Attaccanti - Aquino, Cuomo, Ruggiero, Santoro, La Ferrara, Ferraro