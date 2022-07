Ischia, si avvicina la festa del Centenario: il nuovo logo del club

Un campionato terminato ai playoff lo scorso anno, l'obiettivo di ripetersi e migliorare il posizionamento in classifica nel corso della prossima stagione. L'Ischia si prepara ad affrontare un'annata importante, il club festeggerà il centenario. Un traguardo prestigioso che gli isolani celebreranno col nuovo logo:

"Quest'anno festeggiamo i 100 anni di storia. Un secolo di pura passione, di gioie e di dolori, certo, ma con la consapevolezza che questa fede non vedrà mai la fine! Siamo orgogliosi di presentarvi il nuovo logo ufficiale. Un restyling minimal, nelle forme e nei colori con l’aggiunta del numero 100, volto a celebrare i nostri primissimi cento anni di vita! Oggi più che mai abbiamo assolutamente bisogno del vostro sostegno e del vostro calore perché voi siete unici, perché la nostra Isola è unica. Gli uomini passano, i colori sono eterni ed allora mai come quest'anno vi vogliamo tutti uniti e compatti per onorare la nostra centenaria e gloriosa fede gialloblu".