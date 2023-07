La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine.

La coppia è riuscita a liberarsi intorno alle 3 del mattino e si è rifugiata in un hotel di lusso sotto shock. Poco dopo sono stati portati in ospedale. Il bottino dei malviventi, secondo le prime stime, si aggirerebbe attorno ai 500mila euro.

Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante sono stati rapinati la scorsa notte a Parigi, come riporta il sito francese Actu17. I due sono stati legati mentre un commando composto da più persone cercava di razziare di tutto nel loro appartamento situato nell'ottavo distretto della capitale francese.

Paura per Donnarumma e per la fidanzata, legati e rapinati in casa