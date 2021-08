Grave lutto per Gigio Donnarumma, muore lo zio vigile: "Ti renderò orgoglioso"

E' morto Ferdinando Gargiulo, vigile urbano 65enne di Santa Maria la Carità, zio di Gigio Donnarumma, portiere del Psg. Fatale un infarto mentre era al lavoro. Inizialmente gli era stata diagnosticata una colecisti Il decesso è sopraggiunto dopo il ricovero nell'ospedale di Castellammare di Stabia. Dopo la sua morte la famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri.

L'uomo era molto conosciuto e stimato. L'addio di Gigio Donnarumma per l'amato zio: ““Giggi’ semb numero 1″… sempre con me zio Ferdi. Ti renderò orgoglioso, lo prometto“.

Oggi l'ex portiere del Milan è stato peraltro protagonista, suo malgrado, di due durissimi striscioni di contestazione affissi dai suoi ex tifosi: “Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo“. Mentre nel secondo: “Donnarumma noi gli infami non li dimentichiamo, stai attento quando girerai per Milano“.