Napoli, porte girevoli in difesa: occasione Denayer in scadenza di contratto

Potrebbe subire un corposo restyling la difesa del Napoli nella prossima stagione. Il club partenopeo potrebbe salutare Kostas Manolas, il cui ritorno in patria all'Olympiakos potrebbe concretizzarsi con 12 mesi di ritardo. Da valutare anche le posizioni di Juan Jesus (usato sin qui con il contagocce e con il contratto in scadenza a giugno) e di Kalidou Koulibaly, che in caso di mancato rinnovo di contratto a giugno si ritroverebbe ad un solo anno dalla scadenza.

Tra le occasioni a cui il Napoli potrebbe guardare c'è Jason Denayer, 26enne difensore del Belgio seguito da tempo con grande attenzione dalla dirigenza azzurra.

Il forte centrale della nazionale dei 'diavoli rossi', ex Manchester City, Celtic, Sunderland e Galatasaray, potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Lione in scadenza a giugno 2022. Su di lui è forte l'interesse di numerosi club europei, soprattutto inglesi ed italiani, e ci sarà da battere un'agguerrita concorrenza.