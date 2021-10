CALCIOMERCATO - Il nuovo Genoa americano vuole strappare Giuntoli al Napoli

Il club ligure all'assalto del direttore sportivo azzurro per affidargli le chiavi del nuovo progetto

Il nuovo Genoa americano è pronto a puntare su Cristiano Giuntoli. La nuova proprietà rossoblù sarebbe pronta ad affidare le chiavi del nuovo ambizioso progetto al direttore sportivo del Napoli, stando a quanto riferisce Repubblica Genova.

Sarebbe per questo motivo che non sarebbe stato ancora annunciato il nome del manager a cui affidare le strategie sportive per rilanciare il club.

Il dirigente toscano, in ogni caso, è legato al sodalizio partenopeo da un lungo contratto fino al 30 giugno 2024.