CALCIOMERCATO - Dalla Spagna: "Il Napoli mette gli occhi sull'ex terzino dell'Atalanta"

Gli azzurri avrebbero messo nel mirino il terzino sinistro colombiano, attualmente in forza all'Elche, Johan Mojica

Nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli. Negli ultimi giorni in Spagna è stato accostato al club partenopeo il nome di Johan Mojica, 29enne terzino colombiano attualmente in forza all'Elche.

Mojica, che ha anche cittadinanza spagnola e passaporto comunitario, ha avuto un'esperienza di 6 mesi nella scorsa stagione in Italia, con la maglia dell'Atalanta.

Secondo quanto riferisce "La Razon", oltre agli azzurri anche l'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino il fluidificante mancino, autore di un ottimo inizio di campionato nella Liga.