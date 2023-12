Chance di fuga per la Juve Stabia, la capolista è attesa dal Crotone: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La vittoria di misura contro il Benevento nel derby deve andare subito nel dimenticatoio, per la Juve Stabia c’è già un altro test probante alle porte. La capolista, dopo il pareggio a reti bianche tra Picerno e Casertana nell’anticipo, ha l’occasione di allungare ancora in classifica. Sul percorso delle vespe però c’è una nuova big, vecchia conoscenza delle categorie superiori: il Crotone. Archiviato un avvio sottotono, la formazione rossoblù è in risalita e, reduce da due successi consecutivi, mette nel mirino proprio i falchetti di Cangelosi.

Umiltà e consapevolezza sono gli ingredienti richiesti da Guido Pagliuca ai suoi ragazzi per la tappa allo Scida. Di seguito le parole del mister in conferenza: “La squadra ha lavorato con il giusto atteggiamento e l’umiltà all’interno del nostro spogliatoio deve essere una qualità, soprattutto in questo momento. Poi ci deve essere grande consapevolezza di cosa ci ha portato a determinati risultati, a vincere la partita con il Benevento. Ho un gruppo con valori morali devastanti e dobbiamo portarci questa cosa per la partita domani. Assenti? Oltre Piovanello che non ha ancora recuperato, sarà assente Piscopo per squalifica. Poi per il resto siamo tutti disponibili. Crotone? Affrontiamo una squadra che è molto brava a portare le pressioni alte e alcune volte a portare tutto il blocco difensivo più basso per poi ripartire forte. Su questo dobbiamo stare attenti perché questa variazione di pressione deve farci capire i momenti della partita, quando possiamo cercare il palleggio e quando andare in verticale perché potrebbero esserci degli spazi utili per le caratteristiche dei nostri ragazzi. È un momento che deve portarci entusiasmo. Dobbiamo avere ben chiaro il perché ci troviamo in una situazione interessante. Vedo grosse ambizioni all’interno del nostro spogliatoio, anche a livello individuale. Ci sono momenti che la squadra ha ben chiari e che dobbiamo migliorare, sono quei momenti che fanno la differenza sia individuale che collettiva per il prosieguo del campionato. Siamo consapevoli che stiamo vivendo un buon momento, ma dobbiamo crescere. Abbiamo intrapreso un percorso e su questa strada dobbiamo saperci stare, senza alzare troppo la testa. Tifosi? Penso siano da applausi, per come ci spingono e per come vivono il momento, con la correttezza nei confronti degli avversari. Per noi sono importanti, dispiace che gli venga privata la trasferta”.

La gara Crotone-Juve Stabia, con calcio d’inizio alle 18.30 di sabato 9 dicembre, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 253. In streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Crotone (3-4-1-2): Branduani; Papini, Loiacono, Crialese; Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, Giron; D’Ursi; Vuthaj, Gomez. All.: Zauli

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Romeo; Bentivegna, Candellone. All.: Pagliuca