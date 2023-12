La Juve Stabia va in fuga, Benevento sconfitto al Menti: Bellich decide il derby in vetta

Serie C Girone C

La Juve Stabia si prende lo scontro diretto, Benevento ko allo stadio Menti: un gol del solito Bellich decide il big match di giornata nel fortino di Castellammare. La squadra di Guido Pagliuca, in attesa delle altre inseguitrici, vola a +6 e fa registrare la decima vittoria in campionato, andando momentaneamente in fuga.

Pronti, via e subito grande occasione per i padroni di casa. Meli carica la botta dal limite dell’area, Candellone si trova sulla traiettoria e la sfera non passa. La Strega prende fiducia e prova a mettere alle corde gli avversari, ma le vespe reggono all’urto e tornano ad affacciarsi dalle parti di Paleari. Al 13’, dopo la battuta di un calcio di punizione di Leone, Buglio fa da sponda per Bellich: il difensore, ancora in versione bomber, insacca di testa e stappa il derby. Il gol galvanizza i gialloblè che al 18’ portano al tiro Romeo dalla distanza, l’iniziativa però è imprecisa. Al 23’ sale in cattedra invece Thiam con un intervento straordinario sulla punizione di Ferrante. Passano pochi secondi e l’ex Spal è provvidenziale altresì su Improta. La Juve Stabia controlla e non corre particolari rischi nel finale di frazione, Thiam anticipa Improta al 39’ e manda le squadre a riposo sul risultato di 1-0.

Il primo lampo della ripresa è targato Andreoni con una conclusione che spaventa la retroguardia sannita, Paleari respinge e si rifugia in angolo. Sugli sviluppi, Bellich incorna ma trova i guantoni del portiere ospite. L’azione si ribalta e Improta, davanti a Thiam, si lascia ipnotizzare: nella circostanza grande parata del guardiano locale. Al 60’ Mignanelli riceve da Piscopo e calcia, la sfera finisce sul palo esterno. Passano quattro minuti e Buglio, su suggerimento del numero 7, impatta: Paleari risponde. Un minuto più tardi le vespe sfiorano il raddoppio con Candellone che fa partire un bolide, il pallone tocca la traversa e danza sulla linea: si salva il Benevento. Al 75’ tentativo al volo di Karic da ottima mattonella, Thiam è di nuovo fenomenale. Il venticinquenne è ancora protagonista sul destro di Bolsius. La Juve Stabia gestisce, il Benevento spreca un clamorosa occasione nel recupero con Pinato. Al triplice fischio è 1-0 al Menti.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio (71’ Baldi), Leone, Meli (81’ Gerbo); Piscopo (90’ Folino), Romeo; Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Guarracino, D’Amore, Rovaglia, Picardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi (76’ Ciano), Capellini, Berra; Improta Karic, Agazzi (68’ Marotta), Talia (54’ Pinato), Benedetti (76’ Benedetti); Ferrante, Bolsius. A disp.: Nunziante, Manfredini, Kubica, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Tello. All.: Andreoletti

Arbitro: Nicolini di Brescia

Marcatori: 13’ Bellich (JS)

Ammoniti: Pagliuca dalla panchina, Buglio, Bachini, Piscopo (JS), Karic, Ferrante, Pinato (B)