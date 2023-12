Miglior difesa d'Italia e d'Europa: è record per la squadra napoletana

Serie C Girone C

Prima in classifica, marcia incredibile e un rendimento inatteso. Ma non chiamatela favola: la Juve Stabia, con idee e identità, sta conquistando record importanti. Castellammare vive un periodo di grande entusiasmo, complice l’andamento stagionale del club gialloblè. Dopo l’altalenante annata scorsa, la società ha dato il via a un nuovo corso e i risultati stanno arrivando. Le vespe guidano con merito la classifica del girone C di Serie C con dieci vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta dopo sedici giornate. Numeri pazzeschi e statistiche notevoli che evidenziano la bontà del lavoro svolto in estate e perfezionato, negli ultimi mesi, da mister Guido Pagliuca e dal suo staff.

Non il miglior attacco del torneo, è vero. Al cinismo offensivo però si aggiunge il record del reparto arretrato. La Juve Stabia ha la difesa più forte del campionato con appena 5 gol subiti. In seconda posizione, in questa speciale classifica, ci sono Avellino e Catania, a quota 12 reti incassate. In Italia, nelle leghe professionistiche, nessuno ha fatto meglio del team del presidente Langella. In Europa invece solo il Nizza vanta gli stessi gol subiti, ma con due partite in meno rispetto ai gialloblè. La squadra di Pagliuca è anche l’unica ad avere la porta casalinga imbattuta in otto gare, sono 12 i clean-sheet dopo sedici turni. Un vero e proprio bunker, di cui Thiam e compagni sono protagonisti.

E poi c’è l’impatto di Marco Bellich con l’ambiente campano. Titolarissimo e inamovibile per Pagliuca, il centrale è il bomber delle vespe con cinque gol segnati, quattro dei quali decisivi. Il classe ’99 di Novara, di mestiere difensore, ha regalato dodici punti alla Juve Stabia, decidendo i derby con Avellino e Benevento, oltre alle sfide con Latina e Messina.