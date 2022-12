Coppa Italia Eccellenza - Il San Marzano piega il Pomigliano: tris blaugrana nel segno di Nuvoli e Castagna

Una qualificazione già ipotecata: il San Marzano schianta il Pomigliano di Felice Rea allo Stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano e infila in tasca il biglietto per la finale. La semifinale d’andata della Coppa Italia di Eccellenza mette davanti due realtà interessanti della categoria. Da una parte i napoletani in lotta per la zona alta nel Girone A, dall’altra i blaugrana a comando della classifica nel Girone B. L’equilibrio della partita dura appena venti giri di lancette perché la squadra di Franco Fabiano suona subito la carica. Nuvoli, direttamente da calcio piazzato, supera Torino e sblocca il risultato. Nella circostanza, fondamentale anche una deviazione che rende il tiro insidioso e concreto. I granata non ci stanno e provano a rispondere, soltanto nel finale della prima frazione arriva la clamorosa occasione per agganciare il nuovo pareggio. Al 39’ fallo su Rosolino in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Ragosta che calcia, ma il pallone si stampa sulla parte alta della traversa e termina sul fondo. Ad avvio secondo tempo, grandissima giocata di qualità e tecnica di Montoro sulla trequarti. Poi, servizio filtrante per Castagna che apre il piatto e fulmina Torino per il raddoppio ospite. Al 65’ Marotta, appena entrato in campo, riceve sulla destra e pennella col mancino per Castagna: colpo di testa, doppietta per il numero 11 e 0-3 blaugrana a San Giorgio a Cremano. Il Pomigliano prova a reagire, tuttavia è anche sfortunato con il numero dei legni colpiti. Si chiude così la sfida dello Stadio Paudice, con i granata che non riescono ad andare in rete mentre gli ospiti indirizzano la qualificazione sul proprio binario. Al ritorno servirà un’impresa alla compagine napoletana che, d’altra parte, ci tiene a concludere l’anno solare nel miglior modo possibile. Dopo il ko sul campo della Maddalonese e la severa lezione in Coppa, la truppa di Rea dovrà riscattarsi nella prossima chiamata stagionale: la fase di ritorno del Girone A si aprirà ancora con una trasferta, sul campo del Sant’Antonio Abate. Al Vigilante Varone sarà necessaria una prova di forza per mettere alle spalle gli ultimi giorni e ripartire con convinzione nella fascia nobile della graduatoria.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, Rosolino, Campanile, Fiorillo, Visconti (72’ Erbaggio), Liberti, Sepe (54’ Di Costanzo), Scarparo (67’ Aprea), Casillo, Ragosta, Ciccone (72’ Rescigno). A disposizione: Buonanno, Massa, Barbato, Conte, Sessa. Allenatore: Rea

San Marzano: Palladino, Fernando, Velotti, Armeno, Dentice (70’ Tranchino), Nuvoli, Lettieri (67’ Marzano), Montoro (65’ Aiello), Camara (65’ Elefante), Esposito (60’ Marotta), Castagna. A disposizione: Ragone, Di Girolamo, Pepe, Sorrentino. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Andolfi di Ercolano

Marcatori: 19’ Nuvoli, 47’ Castagna, 65’ Castagna

Ammoniti: Liberti, Campanile, Ragosta (P), Lettieri, Esposito (SM)