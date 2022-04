Catania escluso dalla Serie C, rivoluzionata la classifica: scivola la Turris, la Juve Stabia recupera posizioni

Serie C Girone C

Ci si interroga sulla direzione del settore calcistico nostrano. E, intanto, nella terza competizione professionistica si registra un'altra bruttissima pagina. Il Catania, storica e prestigiosa piazza del movimento sportivo italiano, è estromesso dalla Serie C. A tre giornate dal termine della competizione del Girone C, quattro per i rossazzurri, il "Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania S.p.A.". Una situazione che penalizza esclusivamente l'ambiente, gli addetti ai lavori e la tifoseria etnea. In attesa di un comunicato della Lega Pro e della riprogrammazione del torneo, la graduatoria subirà una notevole variazione. La Turris perderebbe le tre lunghezze conquistate contro i siciliani, mentre la Juve Stabia resterebbe a quota 44 in virtù delle due sconfitte rimediate. Gialloblè che scalerebbero diverse posizioni complici l'uscita di scena del Catania, lo scivolone dei biancorossi (con una gara in meno) e i tre punti tolti al Picerno. Di seguito, la nuova classifica:

Bari 71 Avellino 61 Palermo 60 Catanzaro 58 Monopoli 55 Francavilla* 55 Foggia 48 (-2) Monterosi 47 Juve Stabia 44 Turris* 43 Picerno 43 Latina 41 Campobasso 40 Taranto 37 Messina 36 Potenza 32 Andria 29 Paganese 26 Vibonese 21

Catania (escluso dal campionato)

*una partita in meno