Serie C - Cattive notizie per la Juve Stabia: società e amministratore unico deferiti dalla Procura Federale

Il pareggio senza reti di Taranto e la volata per la zona playoff che si fa sempre più ardua. La Juve Stabia di Walter Novellino vive un momento non entusiasmante, ma negli ultimi minuti è salita alla ribalta un'altra notizia. Il Procuratore Federale, in seguito a segnalazioni da parte della CO.VI.SO.C., ha deferito l'Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore dei gialloblè, Filippo Polcino, al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021 (Juve Stabia) e per non aver comunicato alla CO.VI.SO.C entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi". La Juve Stabia è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria.