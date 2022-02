Serie C/Girone C - La Turris ritrova il sorriso, il Foggia va ko al Liguori: decidono Santaniello e Leonetti

Serie C Girone C

Obiettivo: rilancio. La Turris di Bruno Caneo, accantonato il pesante ko del Renzo Barbera di Palermo, è intenzionata a riscattare le recenti cinque uscite. Sconfitte su sconfitte che hanno complicato la situazione di classifica: tuttavia, i biancorossi - con la volontà di rivalsa - sono ancora in lotta per una posizione privilegiata in graduatoria. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco va in scena il confronto di recupero della terza giornata di ritorno contro il Foggia.

Avvio di grande intensità. Parte forte la compagine pugliese con un traversone di Curcio dalla corsia mancina che impegna Perina. Il portiere prova ad allontanare col pugno, ma la sfera colpisce un compagno e si spegne sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, Giannone serve Leonetti: il numero 11, da mattonella invitante, sbaglia l’impatto e spedisce largo alla sinistra di Dalmasso. Al 4' conclusione di Petermann dalla distanza, il portiere dei Corallini si rifugia in corner. Cinque giri di lancette più tardi ci prova Giannone, la traiettoria è alta. È solo il preludio al gol locale che arriva al 10' con Santaniello che approfitta dell’assistenza di Tascone, si incunea centralmente tra gli avversari e insacca alle spalle di Dalmasso. Al quarto d'ora Loreto di testa sfiora il raddoppio, provvidenziale la difesa rossonera ad evitare con un intervento sulla linea. Al 16' Merola tenta di ristabilire la parità, Perina agguanta il pallone in due tempi. Al 23' il palo nega la gioia a Leonetti, sulla ribattuta Santaniello manda sull'esterno della rete. Il pareggio si materializza al 27' con Garofalo che sfrutta una parata di Perina su Merola e infila per l'1-1. Trascorsa la mezz'ora Dalmasso si supera su un doppio tentativo di Giannone. Entrambe le squadre, con Loreto da una parte e Merola dall'altra, vanno vicine al gol. Il raddoppio è della Turris e arriva allo scadere del primo tempo con Santaniello che finalizza il contropiede portato avanti dal dieci.

La ripresa si apre con un problema fisico per Tascone in seguito ad un contrasto, il centrocampista torna in campo dopo le cure dello staff. Il Foggia cerca di alzare il ritmo della sfida, la Turris è intenzionata ad amministrare il vantaggio e non concedere varchi agli avversari. Al 56' Giannone tenta di entrare nella voce marcatori del tabellino, Dalmasso non si lascia sorprendere dall'iniziativa del fantasista di casa. Al 57' Tascone non trova il bersaglio con una conclusione dal limite. Al 64' il pacchetto arretrato ospite è alto e Leonetti elude il fuorigioco: Dalmasso si fa superare dall'esterno offensivo che calcia col destro, Nicolao salva i suoi. Al 69' annullata la rete a Di Pasquale per posizione irregolare. Al 77' Perina si oppone alla botta da fuori area di Curcio. Dall'angolo battuto dai rossoneri si genera una ripartenza per i Corallini e ancora Leonetti si divora l'occasione. Il tornante non fallisce al 79' con un bolide dalla distanza che beffa Dalmasso e fa esplodere il Liguori. Nel finale, la traversa respinge la giocata di Nunziante. Non succede più nulla, al triplice fischio la Turris ritrova i tre punti e scala la classifica nella griglia playoff.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Zampa, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Franco (67' Bordo), Tascone (89' Iglio), Loreto; Giannone (80' Nunziante), Santaniello, Leonetti (80' Pavone). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Primicile, Zanoni, Sbraga, D'Oriano, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale (72' Girasole), Rizzo; Garofalo (80' Rizzo Pinna), Petermann (72' Maselli), Gallo (60' Di Paolantonio); Merola, Ferrante (60' Vitali), Curcio. A disposizione: Illuzzi, Buschiazzo, Turchetta. Allenatore: Zdenek Zeman

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Marcatori: 10' Santaniello (T), 26' Garofalo (F), 43' Santaniello (T), 79' Leonetti (T)

Ammoniti: Ghislandi (T), Curcio, Nicolao (F)