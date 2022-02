Turris, cambia l'orario della sfida col Campobasso. Posticipato il match con la Fidelis Andria

Serie C Girone C

Cambia il programma della Turris. La formazione biancorossa, archiviato il prezioso successo col Foggia che ha fatto rifiatare l'ambiente dopo le cinque sconfitte consecutive, si proietta ai prossimi impegni in campionato. L'obiettivo del gruppo di Bruno Caneo è riconquistare le nobili posizioni, conseguite nel lungo percorso del girone d'andata. Gli appuntamenti in agenda riserveranno confronti con squadre in lotta per la salvezza.

I Corallini, infatti, affronteranno Campobasso e Fidelis Andria nelle prossime due contese. Con i rossoblù è stato modificato l'orario, il fischio d'inizio è stato anticipato a causa delle condizioni avverse previste nel pomeriggio. Il match con i pugliesi, invece, è stato posticipato: non si giocherà sabato 5 marzo, bensì la domenica successiva. Di seguito, l'annuncio della Turris attraverso i canali ufficiali:

“Campobasso-Turris anticipata alle ore 14,30. Ratifica della Lega all’intesa tra i club causa avverse condizioni meteo previste dalle ore 17. Ufficializzata in data odierna da Lega Pro anche la variazione per la gara Turris-Fidelis Andria, in programma inizialmente sabato 5 marzo alle ore 17,30 e posticipata – su accordo intercorso tra le due società – a domenica 6 marzo. Fischio d’inizio confermato alle ore 17,30”.