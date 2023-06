Montecalcio, si riparte dall'Eccellenza: pronti i primi colpi di mercato

Impresa sfiorata, retrocessione diventata realtà ma possibilità di ripartire ancora dall’Eccellenza. Il futuro del Montecalcio sarà ancora nella massima competizione regionale, la squadra flegrea infatti erediterà il titolo dell’Ercolanese, reduce dal cammino nel Girone B. Il club azzurro, che ha confermato mister Gennaro Illiano in panchina, non vuole farsi trovare impreparato ed è pronto già a far registrare due colpi di mercato. Occhi in casa Audax Cervinara, con il primo acquisto individuato nell’attaccante Alberto Cirelli, classe 1997. Tra i pali invece si punta su Cesare Scolavino, ex Nocerina e Pomigliano.