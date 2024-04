Benevento-Juve Stabia 0-0, via al derby: gli aggiornamenti

La vittoria del campionato è ad un passo, manca davvero poco all’aritmetica. Una stagione strepitosa, che ha superato qualsiasi aspettativa estiva. La Juve Stabia, partita con ambizioni differenti, può festeggiare il ritorno in Serie B già questa sera. E il palcoscenico è di quelli importanti, in una gara sentitissima: allo stadio Vigorito va in scena il derby contro il Benevento, una delle maggiori candidate alla lotta in vetta e oggi a meno dieci proprio dalle vespe, quando restano in agenda appena quattro impegni alla fine del campionato. La matematica promozione dunque potrebbe arrivare nella trasferta sannita e con tre giornate d’anticipo se i gialloblù di Guido Pagliuca vincono o pareggiano. In caso di sconfitta invece bisognerà attendere la prossima gara, in casa contro il Crotone. Si respira già aria di festa da diverse settimane, ma Castellammare resta con il fiato sospeso in attesa del match di questa sera. Il club inoltre comunica che "per questioni di ordine pubblico e per lasciare libere le strade della città di Castellammare di Stabia, soprattutto per eventuali emergenze, nel caso in cui il nostro sogno diventi realtà, di comune accordo con il Comune di Castellammare di Stabia, la squadra arriverà allo stadio Romeo Menti dopo il match e ci sarà l’apertura delle Tribune Quisisana e Monte Faito, poco dopo il fischio finale. L’arrivo è previsto poco dopo la mezzanotte". Segui gli aggiornamenti della partita in diretta.

La cronaca

Fasi di studio in avvio di partita, interrotta per qualche secondo dopo un contrasto tra Adorante e Pastina: l'attaccante si rialza e può continuare. La squadra di casa cerca di sviluppare il suo gioco e proprio con il suo difensore verticalizza per Perlingieri, la difesa gialloblù interviene e allontana la sfera. Novità nello scacchiere della capolista che si affida ad un 3-4-1-2: Mignanelli si schiera a destra, con Andreoni arretrato assieme a Bellich e Bachini. Per la prima conclusione verso la porta bisogna attendere il 9' con un mancino di Masciangelo da posizione defilata, Thiam blocca senza difficoltà. All'11' punizione velenosa di Mignanelli, Paleari in usciti respinge: Mosti raccoglie e calcia, anche per evitare un potenziale contropiede della Strega, ma il portiere neutralizza in due tempi. Al 15' Leone sbaglia in uscita e il Benevento recupera il pallone sulla trequarti, Starita entra in area e chiama in causa Thiam. Il numero 55 ospite tenta di riscattarsi immediatamente con un cross per Adorante, la girata di testa del centravanti termina sul fondo.

Il tabellino

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Perlingieri, Starita. A disp.: Manfredini, Rillo, Benedetti, Terranova, Meccariello, Viscardi, Agazzi, Kubica, Pinato, Karic, Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta. All.: Auteri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Mosti; Adorante, Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, Baldi, D’Amore, La Rosa, Picardi, Stanga, Erradi, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Pierobon, Meli, Piscopo, Piovanello. All.: Pagliuca

Arbitro: Mario Perri di Roma 1

Il pre-derby

Non c’è stata la conferenza stampa di mister Pagliuca alla vigilia per motivi logistici legati allo spostamento e agli allenamenti. Gaetano Auteri invece ha dichiarato: “Le partite sono tutte delicate, quella in programma lo sarà anche per la Juve Stabia. Loro hanno già vinto il campionato, sono sicuro che faremo benissimo domani sera”. Qualche dubbio di formazione per Pagliuca che si affiderà alla solita linea difensiva composta da Thiam, Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli. A centrocampo possibile titolarità per Meli assieme agli inamovibili Leone e Buglio. Mosti più di Piscopo nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia Candellone-Adorante. Reparto arretrato a tre per la Strega con Berra, Terranova (in ballottaggio con Capellini) e Pastina davanti a Paleari. Talia e Nardi in mediana, con Improta e Masciangelo sulle corsie. In avanti Ciciretti e Starita supportano il giovane Perlingieri.

Le probabili formazioni

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Perlingieri, Starita. All.: Auteri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Mosti; Adorante, Candellone. All.: Pagliuca