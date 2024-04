"Forza Juve... Stabia", il messaggio di De Laurentiis al club promosso in Serie B. Castellammare in festa

La Juve Stabia conquista un dolce pareggio a Benevento, nel big match della trentacinquesima giornata del campionato, e vince il campionato con tre giornate d'anticipo: la squadra torna in Serie B a distanza di quattro anni e in città parte la festa. Sarà una lunga notte per la tifoseria con le strade di Castellammare colorate di gialloblù, in attesa del rientro del gruppo dalla trasferta in terra sannita. La festa proseguirà allo stadio Romeo Menti, sono state aperte le Tribune Quisisana e Monte Faito. La brigata di Guido Pagliuca rientrerà poco dopo la mezzanotte per continuare a gioire con il suo pubblico, dopo l'abbraccio con i circa mille sostenitori nel settore ospiti dello stadio Vigorito.

Il tecnico gialloblù, al termine della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo fatto un'impresa. La squadra più giovane del campionato e il 15eismo budget. È la vittoria di un gruppo di ragazzi splendidi. È tutto merito loro, di un presidente che ci è stato vicino e di un direttore che è sempre stato con noi dal primo all'ultimo giorno. Siamo partiti con l'obiettivo di salvarci, poi ci siamo trovati in vetta e abbiamo detto: "Pensiamo in grande, ma guardiamo al piccolo". Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo lottato forte tutti, ringrazio la nostra gente e la Curva. Ringrazio i miei giocatori, il mio staff e la mia famiglia. Siamo felici, questo è un obiettivo, anche personale. Sono fiero e felice della mia società, ora godiamoci questo momento".

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è congratulato per il traguardo raggiunto: "Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione".