La Juve Stabia pareggia a Benevento e torna in Serie B. Le vespe vincono il campionato

Un dolce pareggio al "Vigorito" che consegna l'aritmetica tanto attesa. La Juve Stabia strappa il punto decisivo al Benevento e vince matematicamente il campionato, il club di Castellammare torna in Serie B dopo quattro anni. Le vespe di Guido Pagliuca raggiungono dunque Mantova e Cesena nel torneo cadetto.

La cronaca

Fasi di studio in avvio di partita, interrotta per qualche secondo per un contrasto tra Adorante e Pastina: l'attaccante si rialza e può continuare. La squadra di casa cerca di sviluppare il suo gioco e proprio con il difensore verticalizza per Perlingieri, la difesa gialloblù interviene e allontana la sfera. Novità nello scacchiere iniziale della capolista che si affida ad un 3-4-1-2: Mignanelli si schiera a destra, con Andreoni arretrato assieme a Bellich e Bachini. Per la prima conclusione verso la porta bisogna attendere il 9' con un mancino di Masciangelo da posizione defilata, Thiam blocca senza difficoltà. All'11' punizione velenosa di Mignanelli, Paleari in usciti respinge: Mosti raccoglie e calcia, anche per evitare un potenziale contropiede della Strega, ma il portiere neutralizza in due tempi. Al 15' Leone sbaglia in uscita e il Benevento recupera il pallone sulla trequarti, Starita con il destro chiama in causa Thiam. Il numero 55 ospite tenta di riscattarsi immediatamente con un cross per Adorante, la girata di testa del centravanti termina sul fondo. Passano pochi minuti e, sugli sviluppi di un corner, Improta è protagonista con una conclusione dalla distanza, deviata dagli avversari e controllata agevolmente dall'estremo difensore. Al 23' Ciciretti pennella in area da calcio piazzato e ancora Improta si rende pericoloso in area con un'incornata sul primo palo, Thiam va giù e fa una grande parata. Attorno alla mezz'ora di gioco Berra avanza centralmente e serve Perlingieri che, al momento del tiro, trova la copertura dei centrali della Juve Stabia. Al 33' vespe vicino al vantaggio: manovra avvolgente, Mignanelli - tornato sulla corsia di competenza - rientra e mette al centro, Romeo stacca all'altezza del secondo palo e di testa manda a lato di un soffio. Poi altro scontro aereo tra Pastina e Adorante, il difensore sbilancia l'ex Triestina che resta giù e i ragazzi di Pagliuca protestano per la mancata ammonizione. Al 44' chance ghiotta per gli uomini di Auteri: Masciangelo riceve dalle retrovie e pesca Perlingieri che aggancia, punta Bachini e scarica il sinistro da ottima mattonella: intervento provvidenziale di Thiam. Il primo tempo termina dopo due minuti di recupero.

La ripresa si apre con una sostituzione per la formazione sannita, Improta lascia il campo e al suo posto c'è Karic. Non cambia il ritmo della partita, le due squadre si affrontano a viso aperto e duellano su ogni pallone. Possesso prolungato del Benevento che cerca di innescare i suoi interpreti offensivi, la Juve Stabia fatica ad uscire dalla sua metà campo e Pagliuca muove qualcosa, con l'ingresso di Meli. Al 57' doppia potenziale occasione per Nardi, il centrocampista svirgola e poi Buglio lo anticipa. Staffetta in attacco per la prima della classe al 60', Piscopo fa rifiatare Adorante. Due giri di lancette più tardi proteste giallorosse per un presunto tocco di mano di Meli su traversone di Nardi, l'arbitro lascia proseguire. L'azione riparte e Mignanelli ha una buona opportunità, il suo mancino trova la risposta di Paleari. Al 67' suggerimento di Piscopo per Candellone, destro a giro dell'attaccante che non indirizza verso lo specchio della porta. Scintille tra Capellini e Bellich nell'area della Strega al 72', alta intensità e tanta tensione nelle fasi finali del derby. Al 75' fraseggio rapido tra Meli e Piscopo, quest'ultimo imbuca per Candellone che insacca: l'arbitro annulla per fuorigioco. A otto minuti dal novantesimo nuove proteste del Benevento su un'incursione di Karic in area, anche in questo caso il signor Perri non segnala irregolarità. Pagliuca rivoluziona l'undici all'85': fuori Andreoni, Leone e Romeo per Baldi, Folino e Pierobon. La brigata di Auteri si riversa in attacco alla ricerca del gol, le vespe si difendono benissimo e non rischiano. Nervosismo in campo per un pallone non restituito dopo un problema per Thiam, tra le panchine si accendono gli animi. Dopo cinque minuti di recupero, allungato per il caos a bordocampo, si chiude il match. La Juve Stabia conquista il punto utile per la matematica promozione al "Vigorito": i gialloblù tornano in Serie B e danno il via ai festeggiamenti con i tifosi nel settore ospiti.

Il tabellino

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta (46' Karic), Talia (76' Ciano), Nardi, Masciangelo; Ciciretti (89' Kubica), Perlingieri (84' Ferrante), Starita (84' Carfora). A disp.: Manfredini, Rillo, Benedetti, Terranova, Meccariello, Viscardi, Agazzi, Pinato, Bolsius, Marotta. All.: Auteri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni (85' Baldi), Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio, Leone (85' Folino), Romeo (85' Pierobon); Mosti (55' Meli); Adorante (60' Piscopo), Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, D’Amore, La Rosa, Picardi, Stanga, Erradi, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Piovanello. All.: Pagliuca

Arbitro: Mario Perri di Roma 1

Ammoniti: Nardi, Capellini (B), Mosti, Leone, Bellich (JS)

Il pre-derby

Non c’è stata la conferenza stampa di mister Pagliuca alla vigilia per motivi logistici legati allo spostamento e agli allenamenti. Gaetano Auteri invece ha dichiarato: “Le partite sono tutte delicate, quella in programma lo sarà anche per la Juve Stabia. Loro hanno già vinto il campionato, sono sicuro che faremo benissimo domani sera”. Qualche dubbio di formazione per Pagliuca che si affiderà alla solita linea difensiva composta da Thiam, Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli. A centrocampo possibile titolarità per Meli assieme agli inamovibili Leone e Buglio. Mosti più di Piscopo nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia Candellone-Adorante. Reparto arretrato a tre per la Strega con Berra, Terranova (in ballottaggio con Capellini) e Pastina davanti a Paleari. Talia e Nardi in mediana, con Improta e Masciangelo sulle corsie. In avanti Ciciretti e Starita supportano il giovane Perlingieri.

Le probabili formazioni

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Perlingieri, Starita. All.: Auteri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Mosti; Adorante, Candellone. All.: Pagliuca