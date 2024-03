Compleanno Luciano Spalletti, arrivano gli auguri anche del Napoli

Ha compiuto oggi 65 anni Luciano Spalletti, il tecnico della Nazionale che ha contribuito la scorsa stagione al terzo scudetto del Napoli.

Un allenatore al quale i tifosi azzurri sono ovviamente legatissimi, e che non ha mai nascosto il suo amore non solo per la squadra ma anche per la città.

Sono tantissimi i post sui social dedicati al toscano da parte dei tifosi, e la stessa Ssc Napoli gli ha fatto gli auguri nonostante il rapporto divenuto burrascoso nell'ultimo anno. "Auguri a mister Spalletti per il suo compleanno!", è il testo apparso sulle pagine del club azzurro.

Recentemente Aurelio De Laurentiis aveva attaccato l'allenatore attribuendo alla sua decisione di lasciare il club gran parte delle ultime sfortune azzurre, e Spalletti aveva risposto sottolineando quanto fosse difficile avere a che fare con i "diversi De Laurentiis", intendendo cioè lo scontrarsi quotidianamente con le numerose sfaccettature della personalità del patron.