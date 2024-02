"Di De Laurentiis ce ne sono 4 o 5 in giro e non mi riferisco ai figli...": la stoccata di Spalletti al presidente del Napoli

Nel corso della lunga intervista rilasciata dal ct dell'Italia Luciano Spalletti alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore azzurro ha risposto direttamente alle recenti affermazioni di Aurelio De Laurentiis circa l'eliminazione del Napoli nella scorsa edizione della Champions League ad opera del Milan nei quarti di finale.

"De Laurentiis ha recentemente detto che lei gli ha fatto perdere 100 milioni, che non avrebbe dovuto lasciarla andare, che forse aveva già un accordo con la Figc", la domanda del vicedirettore della 'rosea' Andrea Di Caro. "Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli… C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano", la risposta del tecnico toscano.