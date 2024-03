La Turris raccoglie un punto in trasferta, con l'Audace Cerignola termina in parità

La Turris raccoglie un punto allo stadio Monterisi, il match contro l’Audace Cerignola resta bloccato. Quarto risultato utile consecutivo per la brigata di Leonardo Menichini che accorcia sul Catania, la salvezza diretta dista due punti. I padroni di casa cercano di prendere l’iniziativa in avvio di partita, ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi al 9’ con un traversone invitante di Jallow e con la conclusione successiva di Contessa, Krapikas blocca. All’11’ tentativo di Scaccabarozzi dall’interno dell’area, la traiettoria si perde oltre la traversa. Nell’altra metà campo è Tascone a calciare dal limite, la sfera termina fuori. Al 26’ Franco va via in serpentina e cerca la botta verso la porta, la difesa gialloblù respinge. Dopo un tentativo da dimenticare di Siega al 31’, è l’Audace Cerignola a sfiorare il vantaggio con Tascone che approfitta di un mancato intervento di Contessa e tira da posizione ravvicinata, Marcone salva i suoi. Il primo tempo va in archivio con una deviazione di D’Andrea, il risultato al “Monterisi” non cambia. La ripresa si apre con un gioco spezzettato e con tanta imprecisione in fase di costruzione da una parte e dall’altra, al 61’ Russo tenta di mettere in difficoltà i corallini ma Maestrelli gli chiude la strada. La Turris si riporta dalle parti di Krapikas con una punizione di Franco al 69’ e con un’occasione sprecata da Contessa al 70’. I biancorossi tornano ad insistere all’84’, ma sul capovolgimento di fronte Marcone deve negare la gioia a Carnevale. Nel recupero rosso diretto a Martinelli per fallo su De Felice e poco altro da segnalare, la squadra di Menichini conquista un punto in trasferta.

Il tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Krapikas; Martinelli, Visentin, Gonnelli; Russo (75’ Bianchini), Ruggiero, Capomaggio, Tascone, Coccia (93’ Lombardi); Vuthaj (84’ Carnevale), D'Andrea (46’ Malcore). A disp.: Fares, Barosi, Allegrini, Bianco, Rizzo, Ghisolfi. All.: Raffaele

Turris (3-4-1-2): Marcone; Maestrelli (88’ Ricci), Esempio, Panelli; Saccani, Scaccabarozzi, Franco (88’ Pugliese), Contessa; Siega (62’ Casarini); Jallow (88’ D’Auria), Maniero (75’ De Felice). A disp.: Guadagno, Pagno, Giannone, Nocerino, D'Alessio, Nicolao. All.: Menichini

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento.

Ammoniti: Jallow, Maestrelli, Saccani (T)

Espulso: 95’ Martinelli (AC)