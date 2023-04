Afragolese, esonerato Bitetto a due giorni dalla trasferta di Matera: panchina affidata a Buono

Un nuovo ribaltone in casa Afragolese. Dopo la sconfitta contro la Puteolana nell'ultimo turno di campionato e a meno due giorni dall'impegno in trasferta sul campo del Matera, il club rossoblù ha deciso di esonerare Leonardo Bitetto. Si tratta del secondo addio stagionale per il tecnico, la prima squadra è stata affidata a Sergio Buono, allenatore della Juniores:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver interrotto il rapporto lavorativo con l'allenatore della prima squadra Leonardo Bitetto. Insieme al mister, hanno rassegnato le proprie dimissioni dai loro incarichi i preparatori dei portieri Pasquale Pastore e Lorenzo La Licata. La società li ringrazia per il lavoro svolto finora, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere professionali. La squadra è stata affidata all'allenatore della Juniores Sergio Buono, già conoscitore dell'ambiente per aver lavorato con essa ad inizio stagione, il quale nella giornata odierna dirigerà il primo allenamento insieme ai propri collaboratori Emilio Pallotta (Vice allenatore) e Raffaele De Luca (Preparatore dei portieri)".