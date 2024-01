Napoli Basket show: la Gevi vince in casa della capolista Venezia e vola alle final eight di Coppa Italia da settima

Serata da ricordare per il Napoli Basket. La Gevi vince in casa della capolista Venezia per 81-89, prima squadra a battere i veneti a domicilio in questo campionato, e certifica il ritorno alle final eight di Coppa Italia 17 anni dopo l'ultima volta, ufficiale prima ancora di giocare dopo la sconfitta di Scafati sul campo di Tortona. Gli azzurri si qualificano da settimi e affronteranno Brescia a metà febbraio a Torino.

Una prestazione straordinaria al PalaTaliercio quella dei ragazzi di coach Milicic, che sin dall'inizio mettono un'impronta decisa sul match. Serata di grazia per Sokolowski, top scorer del match con 22 punti. Bene anche i soliti Pullen, Zubcic e Owens, autori rispettivamente di 19, 17 e 15 punti.

Il match

Napoli parte subito forte, trascinata dai canestri di Sokolowski e Zubic per far fronte a quelli dell'ex di turno Jordan Parks. I primi 10 minuti di gioco si chiudono con la Gevi avanti di 8 punti (21-29). Nel secondo quarto i padroni di casa alzano i ritmi e con il passare dei minuti inanellano quei canestri necessari per completare la rimonta e arrivare sul 40 pari, prima del sorpasso finale che consente alla Reyer di andare all'intervallo con il minimo vantaggio (47-46).

Nel terzo quarto continua a regnare l'equilibrio, con un incredibile duello nel finale tra Barry Brown da un lato e Jacob Pullen dall'altro, che si sfidano a suon di triple. La frazione, stavolta, si chiude con Napoli avanti di uno (67-68) a 10' dal termine. Sale in cattedra Tariq Owens, che in difesa diventa un muro. Il suo canestro del + 5 (76-81) indirizza il match in favore dei partenopei. Una tripla di Zubcic fa il resto regalando il + 6 (78-84), poi Pullen completa l'opera con un recupero preziosissimo ai danni di Tucker. Venezia non può più nulla. Finisce 81-89 per la meritata vittoria della Gevi.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia-GeVi Napoli Basket 81-89 (21-29; 47-46; 67-68)

Venezia: Spissu 9, Tessitori 9, Casarin, A. De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 8, Parks 17, Brooks 2, Simms 3, Wiltjer 9, Brown jr. 6, Tucker 18. All. Spahija.

Napoli: Pullen 19, Zubcic 17, Ennis 4, G. De Nicolao, Sinagra ne, Owens 15, Brown 10, Sokolovski 22, Lever 2, Bamba ne, Mabor Dur Biar, Ebeling. All. Milicic.

Le parole dei protagonisti

Milicic: “Eravamo consapevoli della forza della squadra che affrontavamo, un grande gruppo di talento e ben allenato, ed hanno mostrato la loro forza quando gli abbiamo concesso di mettere in campo la loro fisicità. Quando siamo stati concentrati, siamo riusciti a portarli ad attaccarci dove volevamo e siamo riusciti a prendere il controllo della partita grazie ai rimbalzi. Sono molto felice di questo e del fatto che per la prima volta la mia squadra tatticamente è riuscita a seguire perfettamente il piano partita. Sicuramente abbiamo i nostri sogni, ma passo dopo passo dobbiamo andare avanti. Abbiamo degli obiettivi, ma il primo resta sempre la salvezza. Raggiungere la Final Eight è una parte del processo di crescita che la società sta cercando di portare avanti, ed è sicuramente un grandissimo risultato averla raggiunta dopo 17 anni".

Liguori: “Questa sera non possiamo che essere molto felici ed orgogliosi per due notizie: il Napoli Basket torna alle Final Eight di Coppa Italia 17 anni dopo, e da napoletano penso che questa sia una notizia che da slancio non solo al Napoli Basket, ma anche a tutta la città. In secondo luogo voglio fare i complimenti allo staff tecnico e agli atleti per una vittoria meritata, ottenuta con grande autorevolezza sul campo della squadra campione d’inverno che sino ad ora era imbattuta in casa”.

Zubcic: “Abbiamo giocato una grande partita per tutti i quaranta minuti. Il tiro da tre realizzato nel finale è stata solo la ciliegina sulla torta di una grande prestazione di tutta la squadra".