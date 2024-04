Napoli Basket, a Reggio Emilia l'ultimo treno per i play off

Penultimo impegno della regular season per la GeVi Napoli Basket, che domenica pomeriggio, alle ore 18.15, affronta al PalaBigi la UnaHotels Reggio Emilia per salire sull'ultimo treno che porta ai play off.

Gli azzurri, infatti, per sperare di regalarsi una prestigiosa appendice alla stagione regolare, dovranno vincere in casa degli emiliani e all'ultima casalinga contro Scafati, in programma domenica 5 maggio al PalaBarbuto, e sperare che almeno una tra Tortona e Pistoia perda entrambe le partite da qui al termine del campionato.

“Questo per noi è l’ultimo treno per provare ad agganciare i play off. Abbiamo voglia di prenderci una rivincita dopo la sconfitta di misura rimediata nella gara del girone di andata. La chiave di questa partita è quella sicuramente di mettere grande cuore sul parquet, nel tentativo di portare a casa un successo davvero importante", ha detto coach Igor Milicic parlando del match.