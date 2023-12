Basket, la Gevi Napoli accede alla final eight di Next Gen Cup

La Generazione Vincente Napoli Basket dopo aver battuto l’Academy Scafati Basket, la Virtus EmilBanca Bologna e la Vanoli Cremona Basket si è assicurata, con una giornata d’anticipo, il prestigioso e storico accesso alla Final Eight della IBSA Next Gen in programma a Trento dal 22 al 24 febbraio 2024.

È la prima volta che la società azzurra partecipa alla fase finale del Torneo Nazionale Under 19. Gli azzurri raggiungono la meritata qualificazione alle Final Eight della IBSA Next Gen Cup avendo già ottenuto otto punti nella classifica del girone A.