Napoli Basket, riaperta la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: prezzi e modalità di acquisto

La Generazione Vincente Napoli Basket ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per assistere alle partite casalinghe del girone di ritorno del campionato di Serie A che la squadra disputerà alla Fruit Village Arena. E' possibile acquistare l’abbonamento sul sito www.vivaticket.it. Sarà possibile abbonarsi entro e non oltre la data del 12 gennaio alle ore 12:00.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: € 240,00, RIDOTTO € 160,00

TRIBUNA LATERALE: € 180,00, RIDOTTO € 140,00

CURVA: € 120,00, RIDOTTO € 90,00

GRADINATA: € 100,00, RIDOTTO € 60,00

Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 18. L’abbonamento ridotto riservato ai ragazzi, potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 18 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere.

Sarà, inoltre, possibile acquistare (esclusivamente a mezzo carta di credito o bancomat) l’abbonamento presso la Fruit Village Arena PalaBarbuto (ingresso bar/store) solo nelle giornate di venerdì 5 gennaio e sabato 6 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 20:00. In queste due occasioni sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti con tariffa speciale Invalidi (ridotto – valido per tutti i settori) e Famiglia “Napoli Dentro” (valido per i settori di gradinata, curva e tribuna laterale).

Dalla Salda: "L'obiettivo è fidelizzare un numero di tifosi sempre più numeroso"

“Abbiamo deciso, considerando i tanti sold out e le numerose richieste che stiamo ricevendo dai tifosi della nostra città, di tutta la provincia di Napoli e non solo, di riaprire la campagna abbonamenti per le gare casalinghe del girone di ritorno. Attraverso questa iniziativa l’obiettivo del nostro Club, preso atto dell’entusiasmo e della bellissima atmosfera che si è creata, è di dare la possibilità ai tifosi non abbonati di “bloccare” un posto alla Fruit Village Arena, e di fidelizzare un numero di tifosi sempre più numeroso che vada ad aumentare la fanbase di abbonati che già a settembre ha sottoscritto l’abbonamento e che è la prima che ringraziamo e tuteliamo. Per ragioni anche di natura economica, tenendo conto in particolare della limitata capienza dell’impianto, vi saranno dei lievi ritocchi dei prezzi minimi unitari dei biglietti, e di conseguenza in proporzione degli abbonamenti, che comunque ad oggi sono tra i più bassi tra tutti i club della Legabasket Serie A”. Queste le parole dell'amministratore delegato della Generazione Vincente Napoli Basket Alessandro Dalla Salda.

In vendita anche i biglietti per il match contro Pesaro

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che sono in vendita anche i tagliandi per assistere alla partita, valida per la 1° giornata del girone di ritorno di Serie A, tra Generazione Vincente Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 18.30 al Fruit Village Arena PalaBarbuto.

Questi i prezzi ed i settori in vendita

TRIBUNA CENTRALE: € 35,00, RIDOTTO € 25,00

TRIBUNA LATERALE: € 25,00, RIDOTTO € 20,00

CURVA: € 20,00, RIDOTTO € 15,00

GRADINATA: € 15,00, RIDOTTO € 10,00

I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket.