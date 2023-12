Basket, la Gevi Napoli torna al successo: buon esordio per Brown

Squadra in casa

Il Napoli Basket chiude nel migliore dei modi il suo 2023, tornando al successo dopo quattro sconfitte di fila. Gli uomini di coach Milicic battono 81-76 Tortona nel giorno degli esordi di Marke Brown in azzurro e di Walter De Raffaele sulla panchina degli ospiti. De Nicolao e compagni riescono ad avere la meglio al termine di un match combattuto, con tanti ribaltamenti di fronte. Nel terzo quarto i partenopei piazzano il break decisivo, che spiana la strada al successo, nonostante un finale cardiopalma con la Bertram ritornata a - 1 in extremis, prima dell'uno-due firmato Brown-Ennis.

IL MATCH - Coach Milicic schiera subito in quintetto il neo acquisto Markel Brown, insieme al capitano De Nicolao, e agli immancabili Sokolowski, Zubicic e Owens. La guardia statunitense si presenta subito alla grande al suo nuovo pubblico. Assist al bacio per la schiacciata di Tariq Owens che sblocca il match, in un'azione targata Varese edizione 2022/2023. Ad una buona partenza azzurra rispondono gli ospiti, che a 3 minuti dal termine del primo quarto piazza il canestro del 9-15. Un tiro libero di Zubcic e una tripla di Pullen riportano sotto la Gevi sul 13-15. Due tiri liberi di Owens riportano i partenopei avanti sul 16-15, punteggio con il quale si chiude la prima frazione.

Il secondo quarto comincia con un parziale di Tortona di 0-5, con Baldasso sugli scudi. A poco più di metà tempo Tortona allunga a + 9 (18-27). Una tripla di Owens a 2.30 dall'intervallo riporta Napoli a contatto (28-30). Baldasso prosegue nel suo quarto 'memorabile' con l'undicesimo punto in 8 minuti. La tripla finale di Owens si perde sul ferro, si va al riposo con gli ospiti avanti di 3 (32-35).

Nella terza frazione diventa protagonista la terna arbitrale. Alcune decisioni lasciano più di qualche perplessità, come un tecnico fischiato a Owens, quarto personale del lungo azzurro, costretto ad un lungo stop in panchina. Dopo un nuovo allungo di Tortona, una tripla di Pullen a 3.40 dal termine della frazione fa esplodere il PalaBarbuto, riportando gli azzurri a - 1 (47-48). Due tiri liberi di Zubcic valgono il nuovo sorpasso della Gevi. Poi lo stesso 'Zuba' completa l'opera con una tripla. Arriva anche il momento di Markel Brown. L'americano si scatena e mette due triple, la seconda delle quali con canestro supplementare. Il terzo quarto si chiude con Napoli avanti di 10 (63-53).

L'ultima frazione si apre con altri due punti di Brown, che valgono il + 12. Pullen irrompe sulla scena e trascina la Gevi con una serie di canestri in penetrazione. Napoli amministra il vantaggio per un po', poi Tortona si fa nuovamente sotto e a 3 minuti dal termine torna a - 5 (72-67). Nel momento più difficile, però, viene fuori l'esperienza di Zubcic, che si procura una serie di falli, realizzando i tiri liberi che riportano la Gevi fino ad un nuovo + 10 (77-67). Con due triple di fila Tortona a poco più di un minuto dalla sirena torna a - 4. Ross a 24 secondi dallo scadere piazza il canestro del - 1, ma due tiri liberi di Brown e la schiacciata finale di Ennis mettono il sigillo sul ritorno al successo per la squadra di Milicic, che prevale su quella di De Raffaele 81-76. A fine partita esplode la gioia sugli spalti, con il solito abbraccio finale tra la squadra e il pubblico.

OVAZIONE PER L'EX ZERINI - Grandi applausi prima dell'inizio del match per l'ex Andrea Zerini, uno dei protagonisti dell'accoppiata promozione e Coppa Italia e della doppia salvezza negli ultimi due anni.

IL SINDACO MANFREDI A BORDOCAMPO - Presente al PalaBarbuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha assistito al match da bordocampo.