Basket, la GeVi Napoli inanella il quinto ko di fila: brutta prestazione degli azzurri a Varese

La GeVi Napoli Basket incappa nel quinto ko di fila. Gli azzurri cadono malamente in casa di Varese, che vince il match 113-79. Una prestazione da dimenticare quella degli uomini di Milicic, apparsi ancora una volta nervosi, soprattutto nell'ultimo quarto. Ora per agganciare il treno play-off, la squadra partenopea non dovrà farsi sfuggire l'occasione di disputare ben tre degli ultimi quattro match tra le mura amiche contro diretti concorrenti come Sassari, Trento e Scafati.

IL MATCH - Milicic sceglie capitan De Nicolao, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens nello 'starting five', con il neo-papà Ennis inizialmente in panchina. Il primo quarto si gioca sul filo dell'equilibrio, con le due squadre che combattono punto a punto. I primi 10' di gioco, infatti, si concludono con i padroni di casa avanti con il minimo scarto (27-26). All'inizio del secondo periodo Napoli tenta un piccolo allungo, ma i lombardi raggiungono ben presto il pari (35-35). Un parziale di 11-2 indirizza la frazione in favore di Varese, che va negli spogliatoi sul + 11 (54-43).

Nella ripresa la GeVi prova a ricucire lo strappo, ma gli uomini di Bialaszewski ricacciano indietro gli azzurri. A 10' dal termine il punteggio vede la Openjobmetis avanti di 12 (75-63). All'inizio dell'ultimo quarto si decide definitivamente il match: Napoli paga un inizio positivo di Varese e un nervosismo eccessivo in campo. Gli arbitri chiamano tecnici e antisportivi ai partenopei. A farne le spese è Ennis, espulso dopo due falli antisportivi ravvicinanti. I contenuti tecnici del match perdono importanza. I padroni di casa dilagano, mentre gli uomini di Milicic fanno grande confusione. Nel finale il tecnico croato sceglie di dare spazio a chi gioca meno. Finisce 113-79 per Varese.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Milicic: "Siamo stati in partita per 12-14 minuti, giocando come volevamo. Da lì in poi molto male, abbiamo giocato una pallacanestro un po' egoista e siamo stati puniti. Non c'è altro da aggiungere".

Llompart: "Inammissibile disputare una partita così. Siamo molto delusi per noi, e per la nostra gente. È un momento difficile, ma posso garantire che daremo tutto fino alla fine. Abbiamo ancora 4 partite davanti a noi dove miglioreremo e torneremo ad essere quella squadra che dobbiamo essere".

De Nicolao: "È stata una partita molto difficile. Varese è riuscita ad ottimizzare i tiri da 3 che sono riusciti a crearsi. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e riuscire a tornare a vincere. Adesso abbiamo due partite in casa molto importanti e dobbiamo concentrarci su queste per raggiungere il nostro obiettivo".

IL PROSSIMO IMPEGNO - La GeVi Napoli tornerà in campo domenica 14 aprile ospitando alla Fruit Village Arena PalaBarbuto il Banco Sardegna Sassari alle ore 19.30 per la gara valida per la dodicesima giornata del girone di ritorno.