PalaBarbuto, Comune e Napoli Basket rinnovano la concessione per la stagione 2024/2025

Come si apprende dalla determinazione dirigenziale numero 3 del 4 aprile 2024, a firma del dirigente comunale Vincenzo Papa, il Comune di Napoli e la S. S. Napoli Basket hanno rinnovato l'accordo di affidamento in concessione del PalaBarbuto per la stagione agonistica 2024/2025.

L'accordo, sottoscritto nell'autunno scorso tra l'ente di Palazzo San Giacomo e il club partenopeo guidato dal presidente Federico Grassi valido fino al 30 giugno 2024, prevedeva la possibilità di rinnovo per un'ulteriore stagione della concessione.