Napoli Basket sconfitto in trasferta: Tortona si conferma squadra granitica in casa

La trasferta in Piemonte si conferma insidiosa per il Napoli Basket. La GeVi esce sconfitta dal PalaFerraris di Casale Monferrato con un netto 97-72 contro Tortona che consolida il suo rendimento casalingo, conquistando il quinto successo di fila tra le mura amiche. Decisivo per le sorti del match il terzo quarto, nel quale la squadra di De Raffaele scava un divario troppo grande nel punteggio con un 34-17 in quei 10 minuti di gioco che indirizzano in maniera definitiva il risultato.

IL MATCH - Milicic sceglie il consueto starting five con Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. L'inizio partita è equilibrato, poi Tortona comincia a scappare avanti, chiudendo i primi 10' di gioco già avanti di 10 (21-11). Il secondo periodo vede un'iniziale rimonta della GeVi Napoli, che si porta ad un solo possesso di distanza (23-20). I padroni di casa, però, piazzano un parziale da 11-0, sfruttando anche la serata di grazia di Ross. I piemontesi arrivano anche sul + 15 (40-25), ma gli azzurri ricuciono un po' lo strappo e vanno all'intervallo sotto di 11 (44-33).

Al ritorno in campo Tortona, di fatto, fa suo l'incontro. Nel terzo periodo, infatti, la squadra di De Raffaele sovrasta i partenopei, grazie all'asse Weems-Kamagate. Nei 10 minuti successivi al rientro dagli spogliatoi la Bertram piazza un parziale da 34-17, che risulta decisivo per le sorti del match, con l'ultimo quarto che si apre con i piemontesi sul + 28 (78-50). Nell'ultima frazione la GeVi tenta una reazione d'orgoglio, ma Tortona controlla e gestisce, vincendo la partita per 97-72. Per Napoli i migliori realizzatori sono Ennis e Pullen con 13 punti. Top scorer del match Ross con 15 punti.

IL TABELLINO DELLA GEVI - Ennis 13, Pullen 13, Owens 11, Sokolowski 10, Brown 7, Zubcic 7, De Nicolao 5, Mabor 4, Lever 2, Ebeling. Coach Milicic.

IL PROSSIMO IMPEGNO - La GeVi Napoli tornerà in campo sabato 16 marzo alla Fruit Village Arena PalaBarbuto, alle ore 19.45, per il match contro Pistoia.