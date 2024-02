Il Napoli Basket saluta Jaworski: rescissione consensuale con la guardia americana

Dopo 12 presenze e 112 punti realizzati in azzurro, Justin Jaworski lascia la GeVi Napoli Basket. Il club partenopeo ha, infatti, ufficializzato la rescissione consensuale con la guardia statunitense. Il classe 1999 aveva rimediato un brutto infortunio alla spalla nel match di campionato contro Scafati e non era mai sceso in campo nel 2024.

Questa la nota ufficiale della società: "La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con l’atleta Justin Jaworski per la stagione 2023/24. Avendo la Generazione Vincente Napoli Basket ed il giocatore sottoscritto un accordo biennale, resta intesa la facoltà di uscita dal contratto da entrambe le parti al termine di questa stagione. La società ringrazia Jaworski, per l’impegno profuso insieme alla squadra per l’ottima prima parte della stagione della Generazione Vincente Napoli Basket, e gli augura per il futuro le migliori fortune personali e professionali".